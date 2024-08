Détournement présumé à Gapob au Bénin : Le Dg Dayane Amadou libéré

L’ex-dg du Groupement d’achat des pharmaciens d’officine du Bénin (GAPOB), Dayane Amadou bénéficie désormais d’une liberté provisoire. Il est tout même astreint de payer une caution évaluée à un million de Francs Cfa. C’est ce qui ressort de la décision prise ce mercredi 14 août par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Au cours de l’audience du lundi dernier, la demande de sa mise en liberté provisoire avait été adressée à la Cour.

Mais la partie plaignante avait souhaité la notification de sa banque par rapport au montant incriminé. Ce mercredi, on apprend que sur les 228 millions, 222 millions ont été versés. La différence de 7 millions n’aura pas empêché la mise en liberté de l’ex-directeur de Gapob. Rappelons qu’il est poursuivi pour détournement présumé d’un montant de 228 millions de Fcfa et « blanchiment de capitaux ». Mais, face aux juges de la Criet, Dayane Amadou a plaidé non coupable.

Publicité

Il est tout de même le seul prévenu dans cette affaire à avoir été mis en détention dans cette affaire. Les quatre autres co-accusés sont placés sous convocation. Il avait été interpelé le mardi 16 juillet. Après une semaine en garde à vue à la Brigade économique et financière (Bef), il a été présenté au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) le 23 juillet 2024.