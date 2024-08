Logo du parti "Les Démocrates"

L’alerte relative à l’arrestation du chroniqueur anonyme connu sous le pseudonyme de « Frère Hounvi » continue d’occuper l’actualité. En effet, au milieu d’une salve de réactions suscitées par cette situation, figure celle du principal parti d’opposition au Bénin. Par le canal d’une déclaration, Guy Dossou Mitokpè, secrétaire national à la communication a estimé qu’il s’agit « d’acte d’une grande infamie ». Ce fut l’occasion pour lui de réclamer plus d’éclairage sur les circonstances de son interpellation.

Guy Dossou Mitokpè n’a pas manqué d’évoquer la possibilité qu’une crise diplomatique puisse éclater entre le Bénin et le Togo dans un contexte. « Le parti “Les démocrates” se réserve le droit de faire toute la lumière sur cette affaire et assurer la protection de nos concitoyens engagés dans la lutte pour la démocratie et l’État de droit », a également fait remarquer l’ancien député béninois.

Notons que, l’information de l’arrestation du chroniqueur anonyme finalement identifié à l’Etat civil comme Steve Amoussou a été rapportée par l’opposant béninois Martin Rodriguez. Selon ce dernier, il aurait été mis aux arrêts dans la nuit du lundi dans les rues de la capitale togolaise. Depuis plusieurs années, il a habitué les internautes à des chroniques à charge contre le pouvoir en place. Sa page Facebook intitulée « Frère Hounvi Média de Combat » compte plus de 39 mille « Like » et 73 mille « abonnés ». Sa dernière publication remonte au 2 août et sa dernière chronique a été diffusée le 31 juillet dernier. Elle portait sur l’opposante Madougou. Elle était intitulée « Mes quatre vérités ».