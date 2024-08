Hydrogène vert au Maghreb : un groupe français annonce un important projet

Photo DR

La Tunisie continue d’attirer l’attention des investisseurs internationaux avec ses ambitions grandissantes dans le secteur de l’énergie, en particulier dans le domaine de l’hydrogène vert. Le 29 juillet dernier, la ministre tunisienne de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Fatma Thabet Chiboub, a signé un protocole d’accord significatif avec la société française HDF Energy. Cet accord marque une étape importante dans la stratégie nationale tunisienne visant à positionner le pays comme un leader dans la production d’hydrogène vert.

Le projet, qui s’inscrit dans la vision de la Tunisie pour 2050, prévoit la mise en place d’une infrastructure énergétique de grande envergure. Selon les termes de l’accord, HDF Energy développera un premier projet d’hydrogène vert avec une capacité potentielle impressionnante. Les objectifs seront repartis comme suit : 1 GW d’énergie éolienne, 500 MW d’énergie photovoltaïque et 800 MW d’électrolyseurs. Ce complexe devrait permettre la production de jusqu’à 65 000 tonnes d’hydrogène vert par an, contribuant ainsi de manière significative aux objectifs du pays.

« La Tunisie se positionne pour produire 8,3 millions de tonnes d’hydrogène vert et ses dérivés d’ici 2050, dont 2,3 millions de tonnes destinées au marché local et 6 millions de tonnes pour l’exportation, avec des investissements totaux estimés à environ 120 milliards d’euros » dira Fatma Thabet Chiboub.

Cette initiative s’aligne avec la stratégie nationale tunisienne qui ambitionne de produire plus de 8 millions de tonnes d’hydrogène vert et de sous-produits d’ici 2050. En s’appuyant sur ses ressources abondantes en énergie solaire et éolienne, la Tunisie cherche à maximiser son potentiel dans le domaine de l’hydrogène, un secteur en pleine expansion à l’échelle mondiale.

L’accord avec HDF Energy représente une opportunité majeure pour le pays, non seulement en termes de développement technologique et d’innovation, mais aussi pour stimuler la croissance économique et créer des emplois. La réalisation de ce projet mettra en valeur les capacités de la Tunisie dans le domaine des énergies renouvelables et renforcera sa position sur la scène énergétique internationale.

Le partenariat entre la Tunisie et HDF Energy illustre également l’intérêt croissant des investisseurs internationaux pour le potentiel énergétique du pays. En attirant des entreprises de premier plan dans le secteur de l’énergie, la Tunisie se positionne comme un acteur clé dans la transition énergétique et la production durable d’hydrogène vert.