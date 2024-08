Maghreb : 326 millions $ investis par cet opérateur téléphonique

Photo d'illustration

Maroc Telecom, leader dans le secteur des télécommunications au Maroc et en Afrique, a annoncé un investissement majeur de 3,2 milliards de dirhams (326,1 millions $) au cours des 6 premiers mois de l’année 2024. Cette somme représente une augmentation significative de 9,8 % par rapport aux 2,9 milliards de dirhams investis durant les six premiers mois de l’année financière 2023.

Ces investissements reflètent la stratégie ambitieuse du groupe pour renforcer et étendre ses activités, tant au niveau national qu’international. Sur l’ensemble de l’investissement, 22 millions de dirhams ont été alloués à l’acquisition de licences et de fréquences, cruciales pour la modernisation et l’expansion des infrastructures de télécommunication.

Au niveau national, Maroc Telecom a consacré 1,5 milliard de dirhams à l’amélioration et à l’expansion de ses services au Maroc. Parallèlement, 1,67 milliard de dirhams ont été investis dans les filiales de Moov Africa, l’entité du groupe opérant à l’international à travers le continent africain. Ces fonds permettent non seulement de moderniser les infrastructures existantes, mais aussi de soutenir l’extension des réseaux et des services dans les marchés clés.

Ces efforts ont porté leurs fruits, avec une augmentation notable du parc d’abonnés de l’entreprise, qui s’élève désormais à 78,4 millions de clients à travers ses différentes opérations. Ce résultat témoigne de la réussite de la stratégie de Maroc Telecom, visant à accroître sa présence et son influence sur le marché des télécommunications en Afrique et au-delà.

Le renforcement de ses investissements est une preuve de l’engagement continu de Maroc Telecom pour l’innovation et l’excellence dans un secteur en constante évolution. En poursuivant cette stratégie, l’entreprise se positionne comme un acteur clé dans le développement des infrastructures de télécommunications en Afrique et contribue de manière significative à la croissance économique régionale.