Maghreb: augmentation significative de la production de phosphate de ce leader

Photo : REUTERS/Youssef Boudlal

La société Phosphates de Gafsa enregistre une croissance notable de sa production de phosphate commercial au premier semestre 2024. Les chiffres révèlent une hausse de 23% par rapport à la même période de l’année précédente, atteignant 1,75 million de tonnes contre 1,413 million de tonnes en 2023.

Cette progression significative s’explique principalement par la mise en service de nouveaux équipements sur les sites de production. La moyenne mensuelle de production s’établit désormais à environ 291 000 tonnes, témoignant d’une amélioration constante des capacités productives de l’entreprise.

Publicité

Cependant, cette reprise intervient dans un contexte plus large de difficultés pour le secteur phosphatier tunisien. En effet, la production de phosphate commercial avait connu une baisse drastique ces dernières années, avec un volume réduit de moitié par rapport à 2011. Cette situation a eu des répercussions négatives sur l’équilibre financier de l’ensemble des entreprises du secteur.

Pour faire face à ces défis, la Tunisie a lancé un projet ambitieux de transport hydraulique de phosphate commercial. Cette initiative vise à optimiser l’approvisionnement des usines de la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG) en phosphate et en eau industrielle. Le projet englobe non seulement les installations existantes mais prévoit également l’alimentation des futures laveries, selon les informations communiquées par le ministère de l’Économie et de la Planification.

Cette stratégie s’inscrit dans une volonté de modernisation et de pérennisation de l’industrie phosphatière, cruciale pour l’économie tunisienne. L’amélioration des performances de production observée au premier semestre 2024 pourrait marquer le début d’un renouveau pour ce secteur stratégique, longtemps fragilisé par divers obstacles structurels et conjoncturels.