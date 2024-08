Maghreb: ce pays performe sur le plan commercial

AFP/Ryad Kramdi

Le Maghreb, carrefour dynamique entre l’Afrique et l’Europe, brille par son effervescence économique. Cette région, composée du Maroc, de l’Algérie, de la Tunisie, de la Libye et de la Mauritanie, affiche une croissance soutenue et une diversification accrue de ses activités. Chaque pays y apporte sa pierre à l’édifice : le Maroc mise sur son industrie automobile et ses énergies renouvelables, la Tunisie se distingue dans les technologies de l’information, tandis que la Mauritanie développe son secteur minier. Au cœur de cette mosaïque économique, l’Algérie se démarque par ses performances commerciales remarquables, illustrant le potentiel de toute la région.

Une balance commerciale excédentaire, reflet d’une économie en plein essor

L’économie algérienne affiche une santé éclatante, comme en témoignent les derniers chiffres de sa balance commerciale. Sur les sept premiers mois de 2024, le pays a enregistré un excédent commercial de 3,75 milliards de dollars. Ce résultat impressionnant repose sur des exportations atteignant 30,36 milliards de dollars, face à des importations de 26,62 milliards. Tel un navire naviguant avec assurance sur des eaux agitées, l’Algérie maintient le cap de la croissance, laissant derrière elle l’ère des déficits chroniques qui avait suivi la chute des cours pétroliers en 2014.

Publicité

Une stratégie nationale pour consolider les acquis

Le gouvernement algérien ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Tayeb Zitouni, ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, a récemment mis en place un Comité de suivi du commerce extérieur. Cette instance, véritable tour de contrôle de l’économie nationale, rassemble les représentants de 16 ministères et 12 organismes officiels. Sa mission ? Scruter les flux commerciaux, proposer des réformes et évaluer les accords commerciaux en vigueur. L’objectif est clair : pérenniser l’équilibre de la balance commerciale en stimulant les exportations hors hydrocarbures et en régulant les importations pour protéger la production locale.

Des perspectives prometteuses pour l’avenir économique du pays

Les indicateurs économiques algériens sont au vert sur tous les tableaux. La Banque d’Algérie rapporte un solde positif de la balance commerciale de 12,713 milliards de dollars fin 2023, tandis que la balance des paiements affichait un excédent de 6,347 milliards. Ces performances ont permis au pays de reconstituer ses réserves de change, qui s’élèvent désormais à près de 69 milliards de dollars, soit plus de 16 mois d’importations. Ce matelas financier confortable, dépassant largement les recommandations internationales, témoigne de la robustesse de l’économie algérienne. Telle une forteresse bien gardée, l’Algérie renforce sa position sur l’échiquier économique mondial, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités de croissance et de développement pour l’ensemble de la région maghrébine.