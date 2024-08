Maghreb : cette plage parmi les 50 plus belles du monde

Photo : DR

Une plage marocaine a récemment été saluée comme l’une des plus belles au monde. Selon le prestigieux quotidien britannique The Telegraph, la plage d’Agadir (région située sur la côte atlantique, dans la région du Souss, à 508 km au sud de Casablanca), figure dans son classement des 50 plus belles plages de la planète.

Située sur la côte atlantique du Maroc, cette longue étendue de sable fin est décrite comme une véritable « oasis parsemée de chameaux ». Autrefois, dans les années 1970, elle était un lieu prisé des surfeurs et des hippies qui venaient s’y détendre et admirer les couchers de soleil. Aujourd’hui encore, le littoral est parsemé d’écoles de surf, offrant aux visiteurs la possibilité de s’adonner à leur sport favori, malgré des vagues parfois tumultueuses.

En plus du surf, la plage d’Agadir propose d’autres activités pour les touristes, comme la balade à cheval ou à dos de chameau. Ces promenades permettent de découvrir les charmes de cette étendue côtière, entre sable doré et falaises escarpées.