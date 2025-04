Armement au Maghreb: un pays vise le puissant char sud coréen K2 Black Panther

Photo : DR

Engagé depuis plusieurs années dans une dynamique de modernisation de ses forces armées, le Maroc continue d’investir dans des équipements de pointe afin de renforcer ses capacités militaires. Ce mouvement s’inscrit dans une stratégie plus large visant à adapter son arsenal aux nouveaux défis géopolitiques et technologiques. La diversification des fournisseurs et l’acquisition de matériels sophistiqués traduisent la volonté du Royaume de maintenir un niveau de préparation élevé et de consolider sa position stratégique au sein de la région nord-africaine.

Parmi ses nouvelles ambitions, Rabat s’intéresse désormais au char sud-coréen K2 Black Panther, un modèle réputé pour ses performances techniques et son haut degré de sophistication. Développé par Hyundai Rotem, ce char de quatrième génération se distingue notamment par son canon de 120 mm capable de tirer des munitions intelligentes, son système de protection active ainsi que son dispositif de communication avancé facilitant la coordination sur le terrain. Son moteur diesel de 1 500 chevaux lui permet d’atteindre jusqu’à 70 km/h sur route et de maintenir une mobilité remarquable sur des terrains plus accidentés.

Publicité

Ce nouvel intérêt intervient après plusieurs acquisitions stratégiques réalisées auprès de partenaires tels qu’Israël, les États-Unis, la Chine ou encore la Turquie, couvrant des domaines allant des drones aux avions de chasse en passant par des systèmes de défense sophistiqués. Le K2 Black Panther viendrait ainsi compléter un arsenal déjà diversifié, renforçant la capacité du Royaume à faire face à des menaces variées.

Le budget alloué à la défense témoigne de cette orientation assumée. Selon les données disponibles, le Maroc devrait consacrer 133 milliards de dirhams à ses dépenses militaires en 2025, confirmant une tendance à la hausse constante depuis près d’une décennie. En affichant son intérêt pour l’un des chars les plus avancés du moment, Rabat souligne sa volonté de s’équiper avec des moyens technologiques de dernière génération pour soutenir ses ambitions régionales.