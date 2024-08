Maghreb: des artistes en colère, voici la raison

La scène artistique marocaine est en ébullition. Une vague de protestations émerge parmi les artistes qui se sentent écartés des festivals estivaux organisés dans les villes côtières du pays, particulièrement au nord. Cette situation met en lumière les tensions croissantes entre les artistes, les organisateurs d’événements et les autorités culturelles.

Le rappeur ElGrande Toto, figure populaire auprès du public marocain et arabe, a récemment exprimé sa frustration sur les plateformes sociales. Son exclusion des festivals de Tanger et M’diq l’a poussé à interpeller publiquement les organisateurs et les autorités, revendiquant une sélection plus équitable des artistes.

Ce mécontentement n’est pas un cas isolé. Il y a quelques mois, le chanteur SY Mehdi avait déjà tiré la sonnette d’alarme en s’adressant directement à Mehdi Bensaid, ministre de la Culture. Il dénonçait alors des pratiques de favoritisme présumées dans le milieu artistique, accusant le ministre de privilégier certains artistes au détriment d’autres, freinant ainsi l’émergence de nouveaux talents.

Les critiques des artistes soulèvent des questions importantes sur la gestion du secteur culturel au Maroc. Ils remettent en question les critères de sélection pour les festivals et s’interrogent sur la transparence du processus décisionnel. Ces controverses mettent en évidence un fossé grandissant entre une partie de la communauté artistique et les institutions culturelles du pays.

Pendant que cette polémique fait rage, les festivals d’été se poursuivent dans les villes côtières marocaines. Des artistes comme Najat Aatabou, Douzi, Muslim et Rym Fikri ont eu l’opportunité de se produire devant leur public cet été, contrastant avec la situation de leurs collègues boycottés.

Cette controverse souligne la nécessité d’un dialogue ouvert entre les artistes, les organisateurs de festivals et le ministère de la Culture. Elle met en lumière les défis auxquels est confronté le secteur culturel marocain, notamment en termes de représentation équitable et de soutien à la diversité artistique.