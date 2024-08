Maghreb: hausse des températures dans cette région

Chaleur (unsplash)

Le Maroc connaîtra une journée contrastée ce lundi 26 août 2024, avec une nette hausse des températures dans le sud du pays. Selon les prévisions de la Direction générale de la météorologie, plusieurs régions feront face à des conditions météorologiques variées.

Les régions méridionales seront particulièrement touchées par cette augmentation thermique. Marrakech, par exemple, verra le mercure grimper jusqu’à 41°C, tandis qu’Errachidia et Ouarzazate atteindront des maximales similaires. Es-Smara, dans les provinces sahariennes, ne sera pas en reste avec une température maximale prévue de 41°C également.

Le sud-est du pays, l’intérieur des provinces sud, ainsi que les plaines à l’ouest du Haut Atlas et le sud du Rif connaîtront un temps assez chaud. Cette vague de chaleur s’étendra progressivement, affectant une grande partie du territoire.

Cependant, le pays présente des disparités climatiques notables. Les régions côtières bénéficieront de températures plus clémentes. Casablanca et Rabat enregistreront des maximales de 27°C, offrant un répit relatif face à la chaleur intense de l’intérieur des terres.

Les zones montagneuses connaîtront des conditions météorologiques particulières. Le Haut et le Moyen Atlas, leurs versants est, les hauts plateaux orientaux et l’intérieur des provinces sahariennes verront un ciel passagèrement nuageux, accompagné d’ondées et d’orages isolés. Ces précipitations pourraient apporter un léger rafraîchissement localisé.

Sur le littoral méditerranéen et les côtes entre Agadir et Tarfaya, une bruine locale est attendue. Ce phénomène, couplé à la présence de nuages bas et de formations brumeuses par endroits le matin et la nuit, notamment sur les plaines nord et centre, pourrait tempérer légèrement les températures dans ces zones.

Il est à noter que des rafales de vent assez fortes balayeront l’Oriental, l’Atlas, le sud-est, les côtes sud et la région de Tanger. Ces vents pourraient influencer les conditions météorologiques locales et accentuer la sensation de chaleur dans certaines régions.

Les températures minimales varieront considérablement selon les régions. Elles oscilleront entre 8°C et 13°C sur le Haut Atlas, tandis que les extrêmes sud-est et sud du pays connaîtront des minimales comprises entre 24°C et 29°C, annonçant déjà la chaleur intense de la journée.