Maghreb: Macron apporte son soutien à ce pays 

Photo : Ludovic Marin/AFP

Au Maghreb, les enjeux stratégiques sont relativement nombreux. En effet, il est indispensable pour les pays européens d’y faire bonne figure, afin de faire face aux différents enjeux et défis actuels (accès aux ressources énergétiques, questions en lien avec le Sahara occidental…).

Au Maghreb, la France tente de protéger ses intérêts. En effet, le gouvernement français a récemment réitéré son soutien à une partie de la région. On pense, notamment, au Maroc, dont le plan d’autonomie pour le Sahara occidental a reçu l’appui de Paris, non sans susciter la colère d’Alger qui a d’ailleurs très vite décidé de rappeler son ambassadeur de France, afin de protester.

Publicité

Emmanuel Macron souhaite renforcer les liens avec la Tunisie

On pense également à la Tunisie ! En effet, Emmanuel Macron a tenu à réaffirmer la volonté française de continuer à travailler de concert avec la Tunisie. L’objectif ? Que les relations économiques et de partenariat stratégique entre les deux pays se poursuivent. Une déclaration effectuée à l’occasion d’une rencontre organisée ce jeudi 15 août, à l’occasion des festivités visant à célébrer le 80e anniversaire du débarquement en Provence.

Lors de cet événement était présent Nabil Ammar, ministre tunisien des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l’étranger. Celui-ci a profité de l’occasion pour s’entretenir avec le président français, Emmanuel Macron, qui présidait les festivités. Il en ressort donc que la France et la Tunisie souhaitent effectivement renforcer leur coopération bilatérale, pour faire face aux enjeux régionaux et internationaux.

Beaucoup de monde présent lors de ces festivités

Pour l’occasion, étaient également présents les présidents du Togo, Faure Gnassingbé, et du Gabon, Brice Oligui Nguema, ainsi que celui du Cameroun, Paul Biya, de même que le Prince Albert de Monaco. Le Premier ministre marocain était également de la partie, au même titre que le ministre français des Armées et la secrétaire d’État chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux.