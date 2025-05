Maghreb : pour faire face aux catastrophes, une nouvelle initiative lancée

Le Roi Mohammed VI a initié un projet ambitieux visant à construire des plateformes de stockage pour les produits de première nécessité à travers le Maroc. Cette initiative vise à améliorer la capacité du pays à répondre aux catastrophes en développant des infrastructures d’urgence capables d’intervenir rapidement et efficacement en cas de situations critiques.

La première de ces plateformes, située dans la région de Rabat-Salé-Kénitra, couvrira une superficie de 20 hectares et nécessitera un investissement de 287,5 millions de dirhams. Sa construction, prévue pour durer 12 mois, inclura quatre entrepôts de 5 000 m² chacun, deux abris pour équipements volumineux, un héliport, ainsi que des zones de stationnement.

Équipements et Capacités d’Intervention

Le programme national prévoit la création de douze plateformes réparties sur tout le territoire, représentant un investissement total de 7 milliards de dirhams. Ces infrastructures sont conçues pour répondre à divers types de risques, en tenant compte de la densité démographique et des particularités de chaque région.

Les équipements stockés seront essentiels en cas de catastrophe, incluant des solutions d’hébergement avec 200 000 tentes, des provisions alimentaires, un approvisionnement en eau et électricité, des capacités de sauvetage, et des infrastructures médicales mobiles. Six hôpitaux de campagne de 50 lits chacun sont prévus, accompagnés de postes médicaux avancés et de réserves de médicaments.

Le Maroc, en avance sur ce sujet sociétal

Cette stratégie permettra au Maroc de disposer de réserves stratégiques capables de répondre trois fois aux besoins identifiés lors du récent séisme d’Al Haouz. Elle illustre la vision proactive du Roi Mohammed VI en matière de gestion des risques et de protection des populations, en développant un écosystème national de réponse d’urgence performant et résilient.