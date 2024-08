Maghreb: un célèbre acteur se dit victime d’une grosse arnaque

Said Taghmaoui. Photo: Ammar Abd Rabbo / El Gouna Film Festival

Les escroqueries se sont multipliées ces dernières années, touchant tous les secteurs de la société. Les célébrités et les personnalités publiques, malgré leur notoriété, ne sont pas à l’abri de ces pratiques frauduleuses. Ces arnaques, souvent sophistiquées, exploitent la générosité et la bonne foi des victimes, causant des préjudices financiers et moraux considérables. Le cas récent impliquant l’acteur Saïd Taghmaoui illustre parfaitement cette tendance inquiétante.

L’acteur marocain Saïd Taghmaoui s’est récemment exprimé sur les réseaux sociaux pour dénoncer une escroquerie dont il a été victime. L’affaire concerne une association caritative basée à Essaouira, censée venir en aide aux orphelins de la région. Taghmaoui, originaire de cette ville côtière marocaine, s’était engagé auprès de l’organisation en mobilisant son réseau pour collecter des fonds.

Saïd Taghmaoui victime d’une grosse arnaque

La supercherie a été découverte lorsque l’acteur a constaté des irrégularités dans la gestion des dons. Selon ses déclarations, une somme de 85 000 dirhams, destinée à améliorer les conditions de vie des orphelins, aurait été détournée par l’association. Cette révélation a conduit Taghmaoui à se retirer du projet et à alerter le public sur ces pratiques frauduleuses.

Les dépenses contestées par l’acteur soulèvent de nombreuses questions quant à l’intégrité de l’association. Parmi les achats suspects figurent un robinet d’une valeur de 5 000 dirhams, des machines à laver pour un montant de 270 000 dirhams, ainsi que des sèche-linge estimés à 90 000 dirhams. Ces acquisitions, jugées excessives et injustifiées par Taghmaoui, constituent selon lui un gaspillage flagrant des ressources destinées aux enfants dans le besoin.

Face à ces accusations graves, l’association mise en cause n’a pas encore réagi publiquement. Ce silence soulève des interrogations supplémentaires sur la véracité des allégations et la gestion interne de l’organisation. L’absence de réponse ne fait qu’alimenter les soupçons et pourrait potentiellement nuire à la réputation de l’association auprès des donateurs et du grand public.