Maroc -Algérie : polémique autour des déclarations d’un célèbre chanteur

La récente apparition de Cheb Khaled aux côtés du roi Mohammed VI lors d’une cérémonie d’allégeance à Tétouan a ravivé les tensions entre le chanteur algérien et une partie de ses compatriotes. Cet événement, qui s’est déroulé il y a quelques jours, a suscité de vives réactions en Algérie, où certains ont exprimé leur mécontentement face à ce qu’ils perçoivent comme un manque de loyauté envers leur pays.

Au cœur de la polémique se trouvent les déclarations de Khaled à Medi1 TV, dans lesquelles il exprime sa joie d’assister à la fête de l’accession au trône et considère sa présence comme un « devoir« . Ces propos ont provoqué l’indignation de nombreux Algériens, qui y voient une offense à leur sentiment national.

Cette controverse s’inscrit dans un contexte plus large de tensions entre l’Algérie et le Maroc, exacerbées par les relations cordiales que Khaled entretient avec la monarchie marocaine. Le chanteur, marié à une Marocaine et détenteur de la nationalité marocaine, a déjà été critiqué par le passé pour sa proximité avec les dirigeants du royaume chérifien.

Les réactions en Algérie ont été particulièrement virulentes. Certains citoyens ont appelé les autorités à prendre des mesures drastiques contre l’artiste, allant jusqu’à demander l’interdiction de son entrée sur le territoire algérien et la censure de ses chansons sur les médias nationaux.

Ce n’est pas la première fois que Khaled se trouve au centre d’une telle controverse. En 2019, sa composition d’une chanson pour l’équipe nationale marocaine lors de la Coupe d’Afrique des Nations avait déjà suscité l’ire de ses compatriotes. De même, l’apparition du drapeau marocain dans son clip « Ismouha Beyrouth« , dédié aux victimes de l’explosion de Beyrouth en 2020, avait été mal perçue en Algérie.

La situation de Cheb Khaled illustre les défis auxquels sont confrontés les artistes dans un contexte de tensions géopolitiques. Malgré sa renommée internationale et son statut d’icône de la musique raï depuis plus de quatre décennies, le chanteur se trouve pris entre deux feux, ses choix personnels et artistiques entrant en conflit avec les attentes de certains de ses compatriotes.