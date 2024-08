Sénégal : mauvaise nouvelle pour Idrissa Seck

Idrissa Seck (© SEYLLOU/AFP )

Dans un tournant inattendu pour le paysage politique sénégalais, Abdou Salam Mbaye, une figure de proue du parti Rewmi et ancien coordonnateur de Djidah Thiaroye Kao, a annoncé sa démission après vingt ans de militantisme dévoué. Cette décision marque un coup dur pour Idrissa Seck, leader du parti, et soulève des questions sur l’avenir politique de Rewmi.

Abdou Salam Mbaye a officialisé sa démission dans une note où il exprime sa gratitude envers Idrissa Seck et les membres du parti Rewmi. Il a souligné le soutien indéfectible qu’il a reçu au cours de sa carrière politique et a remercié ses collègues pour leur loyauté. Mbaye a évoqué des raisons personnelles pour expliquer sa décision, sans entrer dans les détails.

En quittant Rewmi, Abdou Salam Mbaye ouvre la voie à de nouveaux défis qu’il s’apprête à dévoiler dans les jours à venir. Les observateurs politiques attendent les détails de ses projets futurs, qui pourraient influencer le paysage politique sénégalais. La démission de Mbaye pourrait également avoir des répercussions sur la dynamique interne du parti Rewmi et sur ses relations avec ses partenaires politiques. « À présent, je veux écrire une nouvelle page, c’est pourquoi je donne rendez-vous à mes concitoyens, sous peu, dans le cadre d’un point de presse » dira en substance le leader politique.

Cette démission représente un coup dur pour Idrissa Seck, dont le parti, Rewmi, pourrait perdre une figure clé et un soutien précieux. La défection de Mbaye intervient dans une phase de reconstruction pour le parti après la débâcle subie lors de la dernière présidentielle. La réaction d’Idrissa Seck et de son équipe face à cette perte sera scrutée de près, alors que le parti tente de maintenir sa cohésion et de se préparer pour l’avenir.