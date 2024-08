Transport en Afrique : vers un plan d’investissement avec la Chine

Dodi Achmad - Unsplash

Le Nigeria se positionne pour devenir un acteur majeur dans le secteur du transport ferroviaire en Afrique, avec des projets ambitieux visant à transformer son réseau ferroviaire. Le pays mise sur des partenariats stratégiques, notamment avec la Chine, pour concrétiser ces projets.

Le président nigérian, Bola Tinubu, se prépare à participer au sommet Chine-Afrique à Pékin, où il rencontrera des responsables de la China Rail and Construction Corporation (CRCC). Ces discussions s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à obtenir des financements pour le développement du réseau ferroviaire du Nigeria, en particulier l’interconnexion entre Abuja et Ibadan.

Publicité

Le projet phare, un réseau de voie ferrée à écartement standard (SGR), s’étend de Lagos à Abuja en passant par Ibadan. Cependant, le financement chinois, promis lors d’une rencontre entre le président chinois Xi Jinping et Bola Tinubu en octobre 2023, n’a jusqu’à présent permis de finaliser que la section Lagos-Ibadan. Le reste du projet, notamment l’extension vers Abuja, est en suspens en raison de contraintes financières.

Le sommet à Pékin pourrait marquer un tournant pour ce projet crucial, alors que le Nigeria cherche à attirer davantage d’investissements pour achever son réseau ferroviaire. L’objectif est de moderniser le transport ferroviaire du pays, réduire les coûts logistiques, et stimuler la croissance économique.

L’intérêt des investisseurs pour le secteur ferroviaire nigérian témoigne du potentiel énorme du pays dans ce domaine. En renforçant son partenariat avec la Chine, le Nigeria espère non seulement achever les projets en cours, mais aussi poser les bases d’un réseau ferroviaire moderne et performant qui pourra soutenir son développement économique sur le long terme.

Le Nigeria envisage un avenir où son réseau ferroviaire sera un levier essentiel pour le développement économique, reliant les principales villes du pays et facilitant le transport des biens et des personnes à travers le pays. Avec l’appui de la Chine, cette vision pourrait bien devenir réalité, plaçant le Nigeria à l’avant-garde du transport ferroviaire en Afrique