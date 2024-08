USA : un responsable menace ouvertement ce pays

PHOTO : ISTOCK

La spirale de violence qui secoue le Moyen-Orient depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 continue de s’intensifier. Cette offensive meurtrière, qui a coûté la vie à plus de 1 200 Israéliens et entraîné la prise en otage de plus de 200 personnes, a déclenché une riposte massive d’Israël dans la bande de Gaza. Le conflit s’est depuis étendu au-delà des frontières, avec notamment une frappe attribuée à Israël contre le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh à Téhéran le 31 juillet dernier. Cette escalade régionale menace désormais d’impliquer directement l’Iran et les États-Unis dans une confrontation aux conséquences potentiellement dévastatrices.

Washington hausse le ton face à Téhéran

Dans un avertissement sans équivoque, un haut responsable américain a prévenu l’Iran que toute attaque contre Israël entraînerait des représailles « cataclysmiques« . Cette déclaration musclée vise à dissuader Téhéran de riposter à l’assassinat d’Haniyeh, que la République islamique impute à l’État hébreu. Le ton employé par Washington évoque la stratégie de la corde raide, où chaque partie tente de faire reculer l’autre sans franchir la ligne rouge qui déclencherait un conflit ouvert.

Le responsable américain, qui a requis l’anonymat, a souligné l’ironie de la situation : alors que le Hamas, soutenu par l’Iran, a déclenché cette guerre, une intervention iranienne risquerait maintenant de faire capoter les efforts diplomatiques en cours. Cette mise en garde s’apparente à un jeu d’échecs géopolitique, où chaque mouvement est minutieusement calculé pour éviter l’effondrement complet de l’échiquier régional.

La trêve à Gaza, un espoir fragile

Parallèlement à ces tensions croissantes, une lueur d’espoir persiste concernant un possible cessez-le-feu à Gaza. Le président Biden a déclaré que les parties n’avaient « jamais été aussi proches » d’un accord sur une trêve et la libération des otages. Cette avancée diplomatique, fruit de négociations intenses au Qatar, représente une chance inespérée de mettre fin à des mois de souffrances pour la population gazaouie.

Cependant, cet optimisme prudent est menacé par l’ombre de la confrontation irano-israélienne. Le responsable américain a souligné le risque que des actions iraniennes puissent « faire dérailler » ces délicates discussions. Cette situation illustre la complexité des enjeux au Moyen-Orient, où les conflits locaux s’entremêlent avec des rivalités régionales plus larges, créant un écheveau diplomatique particulièrement difficile à démêler.

Une coalition anti-iranienne en gestation ?

Face à la menace iranienne, Israël semble chercher à consolider ses alliances. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a appelé ses homologues français et britannique à se joindre à une éventuelle action contre l’Iran. Cette démarche pourrait préfigurer la formation d’une coalition internationale visant à contrer l’influence de Téhéran dans la région.

Les États-Unis, de leur côté, affirment se préparer « à toute éventualité » et s’engagent à défendre Israël contre d’éventuelles attaques iraniennes. Cette posture reflète la volonté de Washington de maintenir un équilibre précaire dans la région, tout en assurant son soutien à son allié historique. Le défi pour l’administration Biden sera de calibrer sa réponse de manière à dissuader l’Iran sans pour autant provoquer une escalade incontrôlable qui embraserait l’ensemble du Moyen-Orient.

La situation actuelle au Moyen-Orient ressemble à un baril de poudre prêt à exploser. Chaque acteur, qu’il s’agisse des États-Unis, d’Israël ou de l’Iran, manœuvre avec précaution, conscient que le moindre faux pas pourrait déclencher un conflit aux répercussions mondiales. Dans ce contexte tendu, la communauté internationale retient son souffle, espérant que la diplomatie l’emportera sur la logique de guerre.