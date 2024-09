Afrique du Nord: la Chine signe plusieurs accords avec ce géant

Le 6 septembre 2024 marque une étape significative dans les relations sino-égyptiennes avec la signature de cinq mémorandums d’accord visant à renforcer la coopération technologique entre les deux nations. Ces accords, conclus lors du Forum de coopération sino-africaine à Pékin, ouvrent la voie à des investissements majeurs et à la création d’emplois dans le secteur des technologies de l’information et de la communication en Égypte.

Au cœur de ces accords se trouve la création d’un fonds d’investissement technologique de 300 millions de dollars. Ce fonds, fruit de la collaboration entre l’Autorité égyptienne de développement de l’industrie des technologies de l’information (ITIDA) et Tsinghua Unigroup, un géant chinois des semi-conducteurs, vise à stimuler l’innovation et le développement technologique en Égypte. Tsinghua Unigroup et ses filiales s’engagent à fournir entre 60% et 70% du capital initial du fonds.

Les accords prévoient également la construction de trois usines dédiées à la fabrication de câbles à fibres optiques et d’équipements de communication. Ces installations devraient non seulement renforcer l’infrastructure technologique de l’Égypte, mais aussi créer des emplois et favoriser le transfert de compétences.

Un autre volet important de cette coopération est l’établissement de trois centres d’exportation de services d’externalisation. Ces centres, qui devraient générer 800 emplois, se concentreront sur des domaines de pointe tels que la conception de circuits électroniques, le développement de logiciels, et la recherche et développement dans les réseaux optiques, les technologies vertes et les semi-conducteurs.

La formation et le développement des compétences occupent également une place centrale dans ces accords. La création de quatre centres et laboratoires vise à former plus de 3 250 spécialistes égyptiens dans divers domaines technologiques, renforçant ainsi le capital humain du pays dans ce secteur stratégique.

Parmi les entreprises chinoises impliquées dans ces accords figurent des leaders mondiaux tels que Huawei, ZTE, et le groupe Hengtong. Huawei prévoit d’étendre ses opérations en Égypte avec le lancement d’un centre de développement, tandis que ZTE s’engage dans la fabrication locale d’équipements de communication. Le groupe Hengtong, quant à lui, projette d’investir 15 millions de dollars dans une nouvelle usine dans la zone économique du canal de Suez.

Ces partenariats s’étendent également au domaine de l’intelligence artificielle, avec des projets de développement d’un grand modèle linguistique en langue arabe. Cette initiative pourrait avoir des répercussions significatives sur le développement technologique dans l’ensemble du monde arabe.

Les accords signés reflètent une stratégie à long terme visant à positionner l’Égypte comme un hub technologique régional. En attirant des investissements étrangers et en développant son infrastructure numérique, le pays cherche à stimuler son économie et à créer des opportunités d’emploi dans des secteurs à forte valeur ajoutée.