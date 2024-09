Attaquée en Espagne, la famille royale marocaine remporte une victoire

Mohammed VI (DR)

L’affaire qui oppose depuis plus d’une décennie la famille royale marocaine à une entreprise espagnole autour de variétés de mandarines protégées vient de connaître un nouveau rebondissement. Ce conflit, qui pourrait sembler anodin de prime abord, révèle en réalité des enjeux économiques et stratégiques considérables dans le secteur agrumicole méditerranéen. À l’origine de cette guerre des agrumes, on trouve deux variétés de mandarines aux noms évocateurs : la Nadorcott, propriété de la famille royale marocaine via la société Nadorcott Protection, et la Tang Gold, développée par l’entreprise espagnole Eurosemillas. Ces deux fruits, prisés pour leur absence de pépins et leur saveur distinctive, sont au cœur d’une lutte acharnée pour la domination du marché européen des agrumes de qualité supérieure.

Une victoire judiciaire qui rebat les cartes

La Cour de justice de l’Union européenne vient de rendre un verdict qui marque un tournant dans cette affaire complexe. En effet, les juges européens ont tranché en faveur de Nadorcott Protection, confirmant ainsi la protection dont bénéficie la variété de mandarine Nadorcott. Cette décision représente un revers important pour Eurosemillas, qui avait saisi la juridiction communautaire dans l’espoir de faire annuler cette protection, invoquant des soupçons de fraude. L’entreprise espagnole, bien que déboutée, n’a pas dit son dernier mot et envisage de faire appel, prolongeant ainsi une saga juridique qui dure depuis 2008.

L’enjeu de ce bras de fer dépasse largement le cadre d’une simple querelle commerciale. Pour la famille royale marocaine, propriétaire de Nadorcott Protection, cette victoire juridique consolide sa position sur un marché lucratif et stratégique. La protection accordée à la variété Nadorcott lui confère un avantage concurrentiel significatif, lui permettant de percevoir des redevances substantielles sur la production et la commercialisation de ces mandarines prisées. De son côté, Eurosemillas, forte de sa variété Tang Gold, cherche à s’imposer sur ce même marché, arguant que son produit est le fruit de dix années de recherche menées par l’Université de Californie.

Des implications économiques et diplomatiques

Cette affaire met en exergue les enjeux considérables qui se jouent dans le secteur agricole méditerranéen. Au-delà des aspects purement juridiques, elle soulève des questions sur la propriété intellectuelle dans le domaine des variétés végétales et sur les stratégies déployées par les acteurs économiques pour s’assurer une position dominante sur des marchés de niche à forte valeur ajoutée. La mandarine sans pépins, loin d’être un simple fruit, devient ainsi un véritable enjeu de pouvoir économique et d’influence.

L’implication de la famille royale marocaine dans cette affaire renforce la dimension diplomatique à ce conflit commercial. En effet, l’issue de cette bataille juridique pourrait avoir des répercussions sur les relations entre le Maroc et l’Espagne, deux pays déjà liés par des enjeux complexes, notamment autour de la question agricole. La victoire de Nadorcott Protection pourrait renforcer la position du Maroc comme acteur incontournable du secteur agrumicole méditerranéen, tout en soulignant l’importance stratégique de l’innovation et de la protection des variétés végétales dans l’agriculture moderne.

Alors que l’affaire n’est pas encore totalement close, avec la possibilité d’un appel d’Eurosemillas, cette décision de justice européenne marque un point important en faveur de la famille royale marocaine. Dans ce grand jeu des agrumes méditerranéens, chaque victoire juridique peut se traduire par des avantages économiques considérables, redessinant les contours d’un marché en constante évolution.