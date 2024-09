Bénin : après le procès, sur quelles bases la justice béninoise retient Steve Amoussou

Photo d'illustration

Alors qu’on attendait son procès pour le 7 octobre comme annoncé après son audition du 20 août dernier, Steve Amoussou était présent à une audience à la Criet hier mardi 3 septembre. De quoi retourne ce nouveau procès à l’issue duquel deux des trois noms cités dans le communiqué du procureur de la république près le tribunal de grande instance de Lomé ont été condamnés? Bien malin qui peut répondre.

Selon des informations recueillies au cours du procès de ce mardi, Steve Amoussou, le béninois enlevé à Adidogomè le 12 août dernier et qui s’est miraculeusement retrouvé aux mains de la justice béninoise, aurait porté plainte contre ses supposés ravisseurs. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a donc examiné cette plainte.

Publicité

Au cours de l’audience, Steve Amoussou a raconté sa mésaventure avec ses ravisseurs. « J’ai ressenti le besoin d’aller prendre quelque chose. Je suis descendu et c’est là où 04 personnes s’approchent de moi et engagent une conversation. Le temps entre la discussion et mon introduction dans le fourgon de couleur noire est de 20 à 25 minutes. J’ai pu identifier M. Jimmy Gandaho et M. Géraud Gbaguidi. Les 02 autres étaient cagoulés. Je n’ai pas pu identifier M. Ouanilo Mèdégan Fagla. La von dans laquelle la scène s’est produite est éclairée. J’étais brutalisé mais la population suivait la scène de loin. Je ne peux pas dire exactement l’heure à laquelle la scène s’est produite ».

A ces déclarations de Steve Amoussou, l’un des mis en cause, qui est d’ailleurs sous le coup d’un mandat d’arrêt international passe aux aveux, même si les deux ont plaidé non coupable. « Je suis un coach en MMA. Fin Juillet 2024, j’ai été contacté par Ayi Marcellin qui vit en Indonésie. Il m’a demandé de me rendre à Lomé et de tout faire pour retrouver le nommé 𝗦teve Amoussou qui lui doit 10 millions fcfa pour une prestation qu’il n’a pas exécutée. M. Ayi Marcellin m’a envoyé la photo et m’a indiqué le domicile de Steve Amoussou. Je me suis rendu à Adidogomè le lundi 12 Août 2024 avec Géraud Gbaguidi (Jojo) et deux autres petits du quartier. Nous avons aperçu Steve Amoussou et nous nous sommes rapprochés de lui afin de lui dire que M. Ayi Marcellin qu’il a escroqué voulait lui parler. Steve Amoussou a refusé de discuter avec Marcellin. Et c’est à ce moment qu’il cria au secours. Nous on a eu peur et c’est là où dans la foulée, nous avons embarqué. Je ne peux pas décrire exactement comment Steve Amoussou s’est retrouvé dans ma voiture 4-Runner. La situation était confuse. Steve Amoussou a bu beaucoup de Sodabi ».

Et il poursuit. « En chemin, j’ai reçu dans la foulée l’appel de ma copine qui me disait que la population voulait la livrer à la vindicte populaire si nous ne ramenions pas Steve Amoussou. J’ai tenté de joindre M. Ayi Marcellin en vain afin qu’il nous aide avec le numéro d’un policier togolais qui devrait se rendre sur les lieux pour sauver ma copine. Comme son numéro ne marchait pas alors que l’appel de ma copine devenait insistant, j’ai eu l’idée de joindre M. Ouanilo Mèdégan Fagla pour lui demander s’il peut m’aider avec un contact d’un policier Togolais car ma copine était dans une situation critique à Lomé. Ouanilo Mèdégan Fagla m’a demandé ce qui se passait pour que je l’appelle à l’heure-là, mais je lui ai dit qu’une fois au Bénin, je lui expliquerai. Il m’a envoyé le contact d’un commissaire togolais que j’ai appelé pour que la police se rende sur les lieux pour sauver ma copine. Je rappelle qu’avec M. Ouanilo Mèdégan Fagla, c’est plusieurs années d’amitié ».

Le Procureur Spécial près la Criet aurait fait remarquer que le Ministère public poursuit les prévenus pour « arrestation illégale et complicité d’arrestation illégale ». Au regard de la loi, cette infraction est « délictuelle » et non « criminelle » car il n’y a eu ni séquestration, ni détention arbitraire.

Publicité

Après les débats, le ministère public estime que le coaccusé Ouanilo Mèdégan Fagla n’est pas impliqué dans le dossier. Le magistrat Mario Mètonnou requiert à son encontre la relaxe. Pour lui les deux autres accusés ont commis un délit. Jimmy Gandaho aurait conduit illégalement Steve Amoussou du Togo au Bénin pour soupçon d’escroquerie portant sur la somme de 10 millions de francs cfa. Il le considère comme l’acteur principal de cette arrestation illégale. Du coup la Criet condamne Djimmy Gandaho à 24 mois d’emprisonnement ferme et Géraud Gbaguidi à 18 mois d’emprisonnement ferme. Ils devront également payer 20 millions de dommages et intérêts à Steve Amoussou.

Malgré ce procès, Steve Amoussou reste toujours en prison. On peut se poser alors une série de questions. Pourquoi la justice béninoise continue de retenir un individu dont il a reconnu l’enlèvement ou l’arrestation illégale ? Pourquoi la justice béninoise ne lance pas un mandat d’arrêt international contre le sieur Ayi Marcellin dont le nom a été cité dans ce dossier comme commanditaire de l’enlèvement de Steve Amoussou ? Que fait la Criet pour retrouver les deux autres personnes cagoulées dont Steve Amoussou a parlé dans ses déclarations ? Autant de questions qui restent en suspens.