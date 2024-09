Bénin : Le FNRSIT, l’ABEVRIT et le CBRST dissous par le gouvernement

Par le décret N°2024-1068, en date du 31 juillet 2024, le chef de chef de l’Etat, Patrice Talon, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de l’économie et des finances, ont prononcé la dissolution de trois structures qui interviennent dans le secteur de la recherche scientifique au Bénin.

Il s’agit de l’Agence béninoise de valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation technologique (Abevrit), du Centre béninois de la recherche scientifique et technique (Cbrst), et le Fonds national de recherche scientifique et de l’innovation technologique (Fnrsit).

Publicité

Le Fnrsit avait pour mission d’assurer le financement du système national de recherche scientifique et d’innovation technologique afin de faire de la recherche un véritable levier de développement du Bénin. L’Agence béninoise de valorisation des résultats de recherche et de l’innovation technologique (ABeVRIT) est pour sa part, un établissement public béninois à caractère scientifique et technologique. Elle est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’Agence est sous l’autorité du ministère béninois de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Quant au Cbrst, fondé en 1986, il est chargé de développer, promouvoir, défendre, transférer, et valoriser l’activité de recherche scientifique et technique du Bénin. Le liquidateur de ces structures dissoutes a été déjà désigné par le gouvernement.