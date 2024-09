Ce pays du Maghreb attire de plus en plus d’investissement chinois

Photo Unsplash

Le Maroc se positionne progressivement comme un pôle industriel stratégique en Afrique du Nord, attirant des investissements massifs de la part des entreprises chinoises, notamment dans le secteur des véhicules électriques et des composants automobiles. Ces projets ambitieux, concentrés principalement à Tanger Tech, témoignent d’une coopération économique grandissante entre le Maroc et la Chine, tout en renforçant la place du Royaume sur la scène internationale.

Au début de l’année 2023, Sentury Tire, un géant chinois de la fabrication de pneus, a été le premier à marquer cette nouvelle dynamique en annonçant la construction d’une usine sur 20 hectares à Tanger Tech. Cet investissement de 490 millions de dollars devrait permettre la production annuelle de 12 millions de pneus, destinés principalement à l’exportation vers les États-Unis. L’inauguration de cette usine est prévue pour septembre 2024, signalant le début d’une série d’initiatives industrielles similaires.

Publicité

Parmi ces initiatives figure également le projet du BTR New Material Group, un acteur majeur dans la production de composants pour batteries de véhicules électriques. Ce groupe a signé un accord avec le gouvernement marocain en mars 2024 pour la construction d’une usine de production de cathodes, un élément essentiel des batteries lithium-ion.

Avec un investissement de 3 milliards de dirhams, cette usine, dont la mise en service est prévue pour 2026, aura une capacité de production initiale de 25 000 tonnes par an, qui pourrait atteindre 50 000 tonnes par la suite. De plus, en août 2024, BTR a annoncé un second projet à Tanger Tech : une usine dédiée à la production de matériaux d’anodes, avec un investissement de plus de 363 millions de dollars et une capacité de 60 000 tonnes par an.

D’autres entreprises chinoises emboîtent le pas, à l’instar de Hailang et Shinzoom, spécialisées respectivement dans la production de pièces en cuivre pour automobiles et d’anodes pour batteries lithium-ion. Leurs projets, annoncés en mai 2024, représentent un investissement cumulé de 910 millions de dollars et devraient s’étendre sur 50 hectares à Tanger Tech. Ces deux usines, une fois opérationnelles, généreront environ 4 000 emplois, consolidant ainsi le rôle de Tanger Tech comme un hub incontournable pour l’industrie automobile en Afrique.