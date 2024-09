Disparition d’Odile Ahouanwanou: ce que le Bénin entreprend pour la retrouver

Photo : DR

La disparition de l’athlète béninoise Odile Ahouanwanou en France le 10 septembre 2024 a suscité de vives inquiétudes. Après plusieurs jours de silence, le gouvernement béninois a finalement réagi par l’intermédiaire de son porte-parole, Wilfried Léandre Houngbédji, lors d’une rencontre avec les médias le 20 septembre 2024.

Contrairement aux apparences, les autorités béninoises n’ont pas été indifférentes à la situation de la triple championne d’Afrique d’heptathlon. Dès l’annonce de sa disparition, les services de l’État se sont mobilisés en coordination avec leurs homologues français pour lancer des recherches. L’ambassade du Bénin à Paris joue un rôle central dans la gestion de cette affaire.

Elle travaille en étroite collaboration avec les services français, tandis que les ministères des Sports et des Affaires étrangères suivent attentivement l’évolution de la situation depuis Cotonou. Les informations communiquées par la police française laissent entrevoir la possibilité d’une disparition volontaire. Le porte-parole du gouvernement a d’ailleurs préféré utiliser le terme « éclipsé » plutôt que « disparu« , soulignant la nuance juridique entre ces deux notions.

« Elle vit en France, traditionnellement. Elle était en France où elle évolue en tant que professionnelle. Lorsque cela est arrivé, nous avons appris. Dès que nous avons appris cela, les services de l’État se sont mis en branle en lien avec leurs homologues français pour lancer les recherches. À l’heure où nous parlons …, nous n’avions pas encore de précision sur sa localisation. Les recherches sont toujours en cours. Notre ambassade à Paris est mobilisée avec les services français et le ministère des Sports et des Affaires étrangères suivent la situation », a affirmé l’officiel béninois.

Malgré l’absence de précisions sur la localisation d’Odile Ahouanwanou, le gouvernement béninois reste optimiste. Wilfried Houngbédji a exprimé l’espoir de retrouver l’athlète « vivante, en pleine forme et aussi déterminée pour aller à la conquête d’autres médailles« . « Nous avons bon espoir que rien de grave ne lui est arrivé. Je vais espérer qu’on n’aboutira pas à une disparition définitive. Donc, on va continuer. On va chercher, explorer toutes les pistes jusqu’à ce que nous ayons les éléments qui nous permettent d’apprécier. Et j’espère que nous la retrouverons vivante, en pleine forme et aussi déterminée pour aller à la conquête d’autres médailles », a affirmé le porte-parole du gouvernement.

Pour l’heure, le gouvernement n’a pas jugé nécessaire d’envoyer une délégation officielle en France, estimant que l’ambassade du Bénin à Paris est pleinement capable de gérer la situation. Néanmoins, cette option n’est pas exclue si les circonstances l’exigeaient.