Investissements: Dangote veut s’inspirer d’un milliardaire indien

Ph : Akintunde Akinleye/Reuters

L’Afrique a les yeux rivés sur sa nouvelle pépite industrielle. La raffinerie géante d’Aliko Dangote, achevée contre vents et marées, marque un tournant dans l’histoire économique du continent. Ce projet titanesque, longtemps considéré comme irréalisable, défie aujourd’hui les pronostics les plus pessimistes. Avec une capacité de production de 650 000 barils par jour, cette installation pourrait bien transformer le Nigeria en exportateur net de carburant, bouleversant ainsi les dynamiques énergétiques régionales.

Un modèle indien pour l’expansion africaine

Loin de se reposer sur ses lauriers, le magnat nigérian scrute déjà l’horizon pour de nouvelles opportunités. Son regard se tourne vers l’Inde, où le parcours de Mukesh Ambani, figure emblématique de l’industrie asiatique, suscite son admiration. La visite de Dangote au complexe Jamnagar de Reliance Industries, fleuron du raffinage mondial, témoigne de cette quête d’inspiration. L’homme d’affaires africain entend bien reproduire la stratégie gagnante d’Ambani, qui a su diversifier ses activités avec brio, notamment dans les télécommunications et la finance.

Le succès fulgurant de Reliance Jio Infocomm, qui a révolutionné le marché indien des télécoms, illustre parfaitement cette capacité à bouleverser un secteur établi. En attirant des investissements massifs de géants technologiques comme Google et Meta, Ambani a démontré sa vision et son pouvoir d’attractivité, même en pleine crise sanitaire mondiale. Cette approche audacieuse et novatrice semble avoir conquis Dangote, qui envisage d’appliquer ces leçons au contexte africain.

Les défis d’une ambition démesurée

Le chemin parcouru par Dangote pour mener à bien son projet de raffinerie n’a pas été sans embûches. Face aux mises en garde d’un ministre saoudien haut placé, qui jugeait l’entreprise trop ambitieuse, l’entrepreneur nigérian a fait preuve d’une détermination sans faille. Les obstacles se sont multipliés : fournisseurs en faillite, pandémie mondiale, pressions diverses. Pourtant, Dangote a tenu bon, persuadé du potentiel transformateur de son initiative pour l’économie nigériane et africaine.

Cette persévérance porte aujourd’hui ses fruits. La raffinerie Dangote pourrait bien devenir un modèle pour le continent, alors que d’autres pays comme l’Afrique du Sud et le Ghana peinent à concrétiser leurs projets similaires. L’entrepreneur nigérian va jusqu’à affirmer qu’aucun autre acteur ne serait en mesure de reproduire un tel exploit, soulignant ainsi le caractère unique et pionnier de son initiative.

Alors que la production de la raffinerie monte en puissance, avec une pleine capacité attendue dans les quatre prochains mois, Dangote se projette déjà vers l’avenir. Sans dévoiler ses plans précis, il laisse entendre qu’un nouveau chapitre s’ouvre dans son parcours entrepreneurial. À l’instar d’Ambani, qui a su capitaliser sur ses succès pour conquérir de nouveaux marchés, le milliardaire africain semble prêt à réinvestir les bénéfices de sa raffinerie dans des secteurs encore inexplorés.

Cette volonté de diversification et d’innovation continue illustre la vision à long terme de Dangote. En s’inspirant des stratégies gagnantes d’autres titans de l’industrie mondiale, il aspire non seulement à consolider sa position de leader en Afrique, mais aussi à propulser le continent sur la scène économique internationale. L’aventure de la raffinerie, loin d’être un point d’arrivée, apparaît ainsi comme le tremplin vers de nouvelles conquêtes industrielles et financières.