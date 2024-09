Israël: 3 pays arabes publient un communiqué cinglant

(Reuters: Gali Tibbon, file photo)

Le Moyen-Orient est à nouveau plongé dans une spirale de violence sans précédent. Depuis plusieurs mois, la bande de Gaza est le théâtre d’un conflit meurtrier entre Israël et le Hamas, entraînant dans son sillage des milliers de victimes civiles. Cette confrontation, qui a débuté en octobre dernier, a rapidement débordé les frontières gazaouies pour embraser la région, notamment le Liban voisin. Les échanges de tirs entre Israël et le Hezbollah libanais se sont intensifiés ces dernières semaines, faisant craindre une extension du conflit à l’échelle régionale. C’est dans ce climat de tensions exacerbées que trois pays arabes viennent de hausser le ton contre l’État hébreu.

Une condamnation tripartite aux accents alarmistes

L’Égypte, l’Irak et la Jordanie ont fait front commun pour dénoncer ce qu’ils considèrent comme une « agression israélienne » au Liban. Dans un communiqué publié mercredi, les ministres des Affaires étrangères de ces trois nations ont vertement critiqué l’attitude d’Israël, l’accusant de « pousser la région vers une guerre ouverte ». Cette déclaration conjointe, d’une rare virulence, traduit l’inquiétude grandissante des pays arabes face à l’escalade des hostilités.

Les trois diplomates ont appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité de l’ONU à prendre leurs responsabilités pour mettre un terme au conflit. Ils ont également annoncé l’organisation prochaine d’un sommet tripartite au Caire, soulignant l’urgence de la situation et la nécessité d’une action diplomatique concertée.

Une escalade aux conséquences dévastatrices

Les récentes frappes israéliennes au Liban ont fait des centaines de victimes, dont de nombreux civils. Ces attaques, qui visent principalement les bastions du Hezbollah dans le sud et l’est du pays, ainsi que dans la banlieue sud de Beyrouth, ont atteint une intensité sans précédent. Le bilan humain est lourd : 558 morts, parmi lesquels 50 enfants, ont été recensés.

Cette vague de bombardements fait suite à plusieurs revers subis par le Hezbollah la semaine précédente. Le mouvement chiite pro-iranien a notamment vu sa force d’élite al-Radwan décimée, perdant son chef Ibrahim Aqil dans une frappe israélienne qui a fait 55 victimes. En réponse, le Hezbollah a intensifié ses tirs de roquettes vers le nord d’Israël et a même revendiqué une attaque au missile balistique contre le quartier général présumé du Mossad près de Tel-Aviv.

Vers une conflagration régionale ?

La crainte d’un embrasement généralisé au Moyen-Orient se fait de plus en plus pressante. Le chef de l’ONU a récemment tiré la sonnette d’alarme, déclarant que « le Liban est au bord du gouffre« . Cette mise en garde illustre la gravité de la situation et le risque imminent d’un conflit à grande échelle qui pourrait impliquer plusieurs acteurs régionaux.

Les ministres égyptien, irakien et jordanien ont souligné dans leur communiqué que l’arrêt de cette dangereuse escalade passe nécessairement par la fin de l’offensive israélienne à Gaza. Cette position reflète la conviction partagée par de nombreux observateurs que le conflit à Gaza est la clé de voûte des tensions actuelles dans la région.

Alors que la diplomatie semble pour l’instant impuissante à enrayer l’engrenage de la violence, l’avenir du Moyen-Orient apparaît plus incertain que jamais. La multiplication des fronts et l’implication croissante d’acteurs régionaux font planer le spectre d’une conflagration aux conséquences potentiellement catastrophiques pour l’ensemble de la région.