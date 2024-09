Maghreb : ce pays se frotte les mains grâce au tourisme médical

La Tunisie a récemment intensifié ses efforts pour exploiter pleinement le potentiel du secteur du tourisme médical, devenant un pilier majeur de son économie. Le pays se distingue par une expertise reconnue dans les domaines de la thalassothérapie et de la chirurgie esthétique, attirant des visiteurs d’Europe et d’Afrique du Nord, comme la France, l’Algérie, et la Libye.

En 2023, la Tunisie a généré environ 330 millions de dollars de recettes dans ce secteur, représentant près de 50 % des revenus touristiques globaux du pays. Avec ses infrastructures médicales de pointe, ses soins de qualité et des coûts compétitifs, le pays du Maghreb s’est hissée parmi les destinations incontournables du tourisme médical en Afrique et dans la région méditerranéenne.

La thalassothérapie est l’une des spécialités majeures de la Tunisie. Le pays possède plus de soixante centres dédiés à cette discipline, où des milliers de patients viennent chaque année bénéficier de soins reposant sur l’utilisation de l’eau de mer, des boues marines et autres éléments marins pour traiter diverses pathologies, soulager le stress ou améliorer leur bien-être général. Ces infrastructures s’accompagnent également d’une offre diversifiée dans la chirurgie esthétique, la fertilité et les soins dentaires.

Alors que le marché mondial du tourisme médical devrait atteindre 180 milliards de dollars d’ici 2026, avec une croissance annuelle projetée à 25 %, la Tunisie est bien positionnée pour continuer à attirer davantage de patients internationaux. La qualité des soins, couplée à des prix abordables et à une forte demande pour des services de santé de qualité, permet au pays de se démarquer comme une destination privilégiée pour les soins médicaux à l’échelle mondiale.

Outre les infrastructures médicales modernes, le gouvernement tunisien s’efforce d’améliorer le cadre réglementaire et de former du personnel médical qualifié afin de répondre aux besoins croissants des patients internationaux. Le renforcement des capacités dans ce secteur devrait également contribuer à solidifier le rôle du pays en tant que leader régional dans le domaine du tourisme médical, une industrie en pleine expansion qui contribue directement à la diversification de l’économie tunisienne.

La Tunisie vise ainsi à développer durablement ce secteur en misant sur la coopération internationale, le développement technologique et l’amélioration continue de ses services médicaux. Le pays ambitionne de devenir un acteur incontournable dans ce secteur en forte croissance, tout en offrant un cadre attractif pour les patients en quête de soins de qualité.