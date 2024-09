Maghreb: la Chine va investir un montant colossal dans un mégaprojet ferroviaire

Dodi Achmad - Unsplash

Le projet de Ligne à grande vitesse (LGV) entre Kénitra et Marrakech franchit une étape cruciale. L’Office national des chemins de fer (ONCF) vient d’attribuer le premier lot des travaux de génie civil à un opérateur public chinois, marquant ainsi le début concret de ce mégaprojet ferroviaire.

China Railway NO.4 Engineering (CREC 4), filiale du géant CRRC, leader mondial du matériel roulant ferroviaire, a remporté le marché avec une offre de 3,4 milliards de dirhams (MMDH). Cette proposition, la plus compétitive parmi les huit soumissions reçues, a dépassé celles de consortiums nationaux et internationaux dont les offres oscillaient entre 3,9 et 4,2 MMDH.

Le lot attribué englobe des travaux essentiels tels que les terrassements, la construction d’ouvrages d’art, le rétablissement des voies de communication et l’installation de clôtures. Ces éléments constituent la base sur laquelle reposera l’infrastructure de la future ligne à grande vitesse.

La nouvelle LGV promet de révolutionner les déplacements au Maroc. Conçue pour atteindre une vitesse de pointe de 350 km/h, elle sera exploitée à 320 km/h sur un tracé d’environ 450 km. L’ambition est de créer une liaison directe entre Tanger et Marrakech, contournant Casablanca pour optimiser le temps de parcours.

Le projet prévoit également des variantes d’itinéraires, notamment à l’approche de Casablanca. Une option envisagée est un passage par Benslimane, avec la possibilité d’y implanter une nouvelle gare ou un centre de distribution. Cette flexibilité dans la planification du tracé témoigne de la volonté d’optimiser l’impact et l’efficacité de cette nouvelle infrastructure ferroviaire.

L’attribution de ce premier lot à un acteur chinois s’inscrit dans une tendance plus large de coopération sino-marocaine dans le domaine des infrastructures. Elle souligne également la compétitivité des entreprises chinoises sur le marché international des grands projets ferroviaires.

Ce choix stratégique de l’ONCF pourrait avoir des implications significatives sur le déroulement du projet, tant en termes de transfert de technologie que de délais de réalisation. L’expertise chinoise dans la construction rapide de lignes à grande vitesse pourrait s’avérer un atout majeur pour respecter les échéances de ce projet ambitieux.

La réalisation de cette nouvelle LGV représente un défi technique et logistique de taille. Elle nécessitera une coordination étroite entre les différents acteurs impliqués et une attention particulière aux normes de sécurité et de qualité les plus élevées.