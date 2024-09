Maghreb: Israël se tourne vers ce pays pour importer des voitures

Photo Unsplash

La guerre à Gaza, déclenchée en octobre 2023 suite à une attaque du Hamas contre Israël, a profondément bouleversé l’équilibre géopolitique du Moyen-Orient. Ce conflit, qui a coûté la vie à des milliers de civils palestiniens et israéliens, a également eu des répercussions économiques majeures dans la région. Les bombardements intensifs d’Israël sur Gaza et le blocus imposé à l’enclave palestinienne ont suscité une vague d’indignation internationale, poussant certains pays à revoir leurs relations diplomatiques et commerciales avec l’État hébreu. Parmi ces nations, la Turquie a pris des mesures radicales, imposant un embargo commercial qui a secoué plusieurs secteurs de l’économie israélienne, notamment l’industrie automobile.

L’embargo turc et ses conséquences sur l’industrie automobile israélienne

L’embargo commercial imposé par la Turquie à Israël a eu des répercussions considérables sur le secteur automobile du pays. Cette décision, prise en réaction à la poursuite des hostilités à Gaza, a entraîné une interruption brutale des échanges commerciaux entre les deux nations. Les importateurs de voitures israéliens se sont rapidement retrouvés confrontés à une pénurie de marques populaires telles que Hyundai, Toyota, Renault et Ford, qui transitaient auparavant par la Turquie. Cette situation a mis en lumière la vulnérabilité de l’industrie automobile israélienne et sa dépendance aux importations.

Face à ce défi, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a annoncé la recherche de nouvelles alternatives commerciales. L’objectif est double : stimuler la production locale et diversifier les sources d’importation. Cette stratégie vise à réduire la dépendance d’Israël à l’égard d’un seul partenaire commercial et à renforcer la résilience de son économie face aux aléas géopolitiques.

Le Maroc, nouvelle plaque tournante de l’industrie automobile pour Israël

Dans ce contexte, le Maroc émerge comme une alternative prometteuse pour Israël. Le royaume chérifien, qui a normalisé ses relations avec l’État hébreu en 2020, dispose d’une industrie automobile florissante. Avec plus de 250 entreprises actives dans la production de voitures et de composants automobiles, le Maroc s’est imposé comme un acteur majeur du secteur sur le continent africain.

L’attrait du Maroc pour Israël va au-delà de sa simple capacité de production. Le royaume a su se positionner stratégiquement sur le marché des véhicules électriques, anticipant ainsi les tendances futures de l’industrie. Cette vision à long terme, combinée à une main-d’œuvre qualifiée et des coûts de production compétitifs, fait du Maroc un partenaire idéal pour Israël dans sa quête de diversification des importations automobiles.

Les échanges commerciaux entre les deux pays témoignent déjà de cette dynamique positive. En juin 2024, le volume des échanges a atteint 8,5 millions de dollars, soit une augmentation spectaculaire de 124% par rapport à la même période en 2023. Cette croissance rapide illustre le potentiel de ce partenariat économique, qui pourrait s’étendre bien au-delà du seul secteur automobile.

Vers une nouvelle ère de coopération économique israélo-marocaine

L’importation de voitures marocaines en Israël marque le début d’une nouvelle ère dans les relations économiques entre les deux pays. Jusqu’à présent, seul un nombre limité de véhicules fabriqués au Maroc, principalement des modèles Renault et Dacia, avait fait son entrée sur le marché israélien. Cependant, les perspectives d’avenir sont prometteuses, avec l’arrivée prochaine de la Peugeot 208 produite dans les usines Stellantis de Kénitra.

Cette coopération dans le domaine automobile pourrait servir de catalyseur pour une collaboration plus large entre Israël et le Maroc. Elle offre l’opportunité de développer des synergies dans d’autres secteurs industriels, tels que les technologies de pointe, l’agriculture ou les énergies renouvelables. De plus, cette alliance économique renforce la position du Maroc en tant que pont entre l’Afrique, le monde arabe et Israël.

Cependant, cette collaboration n’est pas sans défis. Elle suscite des oppositions au sein de certains segments de la société marocaine, sensibles à la cause palestinienne. De même, en Israël, la dépendance croissante vis-à-vis d’un partenaire arabe pour un secteur aussi stratégique que l’automobile pourrait soulever des questions de sécurité nationale.

Malgré ces obstacles, l’intensification des échanges commerciaux entre Israël et le Maroc illustre la capacité des deux pays à transcender les clivages politiques au profit d’intérêts économiques mutuels. Cette collaboration pourrait même, à terme, contribuer à apaiser les tensions régionales en créant des liens économiques durables entre Israël et le monde arabe. Ainsi, paradoxalement, la crise provoquée par l’embargo turc pourrait avoir ouvert la voie à une reconfiguration positive des alliances économiques au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.