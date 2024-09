Maghreb: la banque des BRICS accueille un nouveau membre

Dilma Roussef (Aleksei Kudenko)

Le groupe des BRICS, composé de cinq grandes économies émergentes, ne cesse de renforcer son influence sur la scène internationale. Alors que les tensions économiques et géopolitiques mondiales se multiplient, de nombreux pays cherchent des alternatives aux institutions financières traditionnelles dominées par l’Occident, comme le FMI et la Banque mondiale. Le groupe, initialement composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, a commencé à attirer de plus en plus d’États désireux de rejoindre cette coalition en pleine expansion. Le processus d’élargissement des BRICS, déjà entamé avec l’accueil de nouveaux membres observateurs, témoigne de la volonté de ces pays de bâtir un nouvel ordre mondial multipolaire.

L’Algérie intègre la Nouvelle Banque de Développement

Dans ce contexte d’attraction croissante, l’Algérie a fait un pas significatif en rejoignant la Nouvelle Banque de Développement (NBD) des BRICS, une institution créée pour offrir une alternative aux mécanismes financiers internationaux existants. L’adhésion de l’Algérie a été officiellement approuvée par le Conseil des gouverneurs de la NBD, présidé par l’ancienne présidente brésilienne Dilma Rousseff, lors de leur 9ème réunion annuelle tenue au Cap, en Afrique du Sud.

Publicité

Cette décision s’inscrit dans une stratégie plus large d’Alger visant à diversifier ses partenariats économiques et à renforcer son rôle sur la scène internationale. Pour l’Algérie, rejoindre la NBD représente non seulement une opportunité de s’affranchir des contraintes imposées par les institutions financières occidentales, mais aussi de consolider ses relations avec des pays partageant des visions économiques et politiques similaires.

Une alternative stratégique aux institutions traditionnelles

Créée en 2015 par les BRICS, la Nouvelle Banque de Développement s’est rapidement positionnée comme un acteur incontournable dans le financement du développement mondial. Conçue pour offrir des conditions plus équitables et adaptées aux besoins des pays émergents, la NBD se distingue par une approche plus flexible que celle du FMI ou de la Banque mondiale.

En rejoignant cette institution, l’Algérie se rapproche des grandes économies émergentes tout en renforçant sa souveraineté économique. Ce mouvement stratégique reflète également un changement plus large au sein du Maghreb, où les États cherchent de nouvelles alliances pour mieux naviguer dans un environnement mondial de plus en plus polarisé. L’adhésion de l’Algérie à la NBD est un signal fort envoyé à la communauté internationale, affirmant son désir de jouer un rôle plus actif dans les nouvelles dynamiques économiques mondiales.