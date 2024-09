Maghreb: l’Espagne reste intransigeante

Pedro Sanchez (© Reuters)

Les relations entre l’Espagne et le Maroc plongent leurs racines dans une histoire mouvementée. Du protectorat espagnol au Maroc à l’aube du 20e siècle jusqu’à l’indépendance marocaine en 1956, les deux nations ont traversé des périodes tumultueuses. Ceuta et Melilla, enclaves espagnoles sur la côte nord-africaine, demeurent au cœur des revendications territoriales marocaines. Le paysage diplomatique des dernières décennies ressemble à un pendule oscillant entre rapprochement et crises. Immigration clandestine, disputes sur les zones de pêche et le statut du Sahara occidental ont émaillé ces relations. Malgré des efforts de normalisation, les contentieux persistent, instillant une méfiance réciproque qui teinte d’ambiguïté les rapports bilatéraux.

Une marine omniprésente comme porte-étendard

Face aux tensions qui couvent, l’Espagne adopte une posture musclée en renforçant sa présence militaire dans les eaux contestées. Le patrouilleur Isla Pinto, joyau de la flotte espagnole lancé en juin 2023, arpente désormais les côtes de Melilla. Ce bâtiment de 20,50 mètres, atteignant 32 nœuds, ne se contente pas de simples rondes : il incarne la volonté de Madrid d’asseoir sa souveraineté.

Le commandant Manuel Ángel López expose sans détour la mission de son équipage : rappeler au Maroc l’appartenance espagnole de Ceuta et Melilla, et les droits maritimes qui en découlent. Cette démonstration navale vise à contrer les ambitions territoriales marocaines, notamment sur les îlots tels qu’Al Hoceima, Vélez et Chafarinas.

Un duel diplomatique aux multiples facettes

La stratégie espagnole dépasse le cadre d’une simple présence militaire. Elle s’accompagne d’un discours ferme, illustré par les déclarations du président de Melilla, Juan José Imbroda. Celui-ci dénonce les politiques marocaines qu’il estime nuisibles aux intérêts espagnols, remettant en cause la réalité des « excellentes relations » vantées par le gouvernement de Pedro Sanchez.

Cette attitude inflexible de l’Espagne dévoile les fissures d’une diplomatie de façade. Tandis que les déclarations officielles prônent l’apaisement, les actions sur le terrain racontent un autre récit. L’Espagne, telle une sentinelle maritime, cherche à ériger un rempart de sécurité autour de ses possessions nord-africaines, transformant le détroit de Gibraltar en arène d’une surveillance réciproque entre marines espagnole et marocaine.

Les ondes de choc d’un conflit latent

Le renforcement militaire espagnol dans la région risque de propager ses effets bien au-delà du cadre bilatéral. Cette démonstration de force pourrait attiser les braises dans une zone déjà instable, où s’entrechoquent enjeux migratoires, économiques et sécuritaires.

Le statut de l’Espagne, membre de l’Union européenne et de l’OTAN, confère à ce différend une portée internationale. Madrid se trouve tiraillée entre la nécessité de collaborer avec le Maroc sur des questions cruciales comme la lutte antiterroriste et le contrôle des flux migratoires, et sa détermination à maintenir une ligne dure sur les questions territoriales.

Cette politique de la corde raide pourrait, à terme, saper les efforts de coopération régionale en Méditerranée occidentale. Elle soulève également des interrogations sur la capacité de l’Union européenne à endosser le rôle de médiateur dans les conflits impliquant ses États membres et leurs voisins directs.

L’escalade actuelle entre l’Espagne et le Maroc s’apparente à un jeu d’échecs géopolitique où chaque mouvement est scruté et interprété. Les conséquences de cette confrontation larvée pourraient redessiner les alliances et les équilibres dans toute la région du Maghreb, voire au-delà, influençant les dynamiques économiques et sécuritaires de la Méditerranée occidentale pour les années à venir.