Maghreb : plainte en France contre la conjointe de Zemmour

Une polémique diplomatique éclate entre la France et l’Algérie

Sarah Knafo, eurodéputée du parti Reconquête et compagne d’Éric Zemmour, s’est retrouvée au cœur d’une controverse diplomatique suite à ses déclarations sur l’aide au développement française accordée à l’Algérie. Lors d’une intervention sur RMC, Knafo a affirmé que la France octroyait annuellement 800 millions d’euros à l’Algérie en aide publique au développement.

Cette déclaration a rapidement suscité des réactions. Une chaîne de télévision française s’est penchée sur ces chiffres, révélant que le montant de 800 millions d’euros correspondrait en réalité au total cumulé sur cinq années, de 2017 à 2021, soit une moyenne annuelle d’environ 130 millions d’euros.

L’Algérie réagit par voie judiciaire

Face à ces propos, l’État algérien a annoncé avoir déposé une plainte auprès du tribunal judiciaire de Paris contre Sarah Knafo pour diffusion d’informations contestées. La Radio algérienne a rapporté cette action en justice, soulignant le statut de Knafo en tant que « compagne du multi condamné pour haine raciale Eric Zemmour connu pour ses positions anti-immigration et surtout anti-algérienne ».

Cette plainte n’est pas la seule initiative juridique en réponse aux déclarations de l’eurodéputée. L’avocat franco-algérien Nabil Boudi a également annoncé son intention de saisir la justice française concernant ces propos. Boudi, qui défend par ailleurs la boxeuse algérienne Imène Khelif dans une autre affaire, a déclaré qu’une plainte serait déposée au Parquet de Paris contre la députée européenne pour diffusion d’informations contestées.

Des répercussions sur la scène politique et médiatique

L’incident a provoqué des remous tant sur la scène politique que médiatique. Les propos de Knafo ont été largement relayés et commentés, alimentant les débats sur les relations franco-algériennes et la politique d’aide au développement de la France.

Sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X (anciennement Twitter), de nombreux internautes se sont mobilisés pour contester les chiffres avancés par l’eurodéputée.

Cette affaire intervient dans un contexte où les relations entre la France et l’Algérie restent un sujet sensible, marquées par un passé colonial complexe et des enjeux géopolitiques actuels. Les déclarations de Sarah Knafo et les réactions qu’elles ont suscitées illustrent la persistance de ces sensibilités et l’attention portée aux discours politiques touchant aux relations bilatérales entre les deux pays.