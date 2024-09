Maghreb: première usine de transformation de cannabis légal dans ce pays

Photo Unsplash

Le paysage industriel marocain connaît une évolution significative avec l’ouverture officielle de la première usine de transformation de cannabis légal à Taounate. Cette inauguration, qui a eu lieu le mardi 10 septembre, marque une étape cruciale dans la mise en œuvre de la loi adoptée en 2021, autorisant la culture du cannabis à des fins médicales et industrielles au Maroc.

L’établissement, érigé sur une superficie dépassant les 3000m², représente un investissement conséquent de 20 millions de dirhams. Ce projet ambitieux a déjà eu un impact positif sur l’emploi local, générant 25 postes permanents et offrant des opportunités saisonnières à 300 personnes.

Publicité

L’usine se distingue par ses installations modernes, intégrant des pépinières et des unités industrielles d’extraction équipées de technologies de pointe. Cette infrastructure avancée positionne le Maroc comme un acteur sérieux dans le secteur émergent du cannabis légal.

La régulation de cette nouvelle filière est assurée par l’Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis. Cet organisme est responsable de l’élaboration et de l’application de la stratégie étatique concernant la culture, la production, la fabrication, la transformation, la commercialisation et l’exportation du cannabis, ainsi que l’importation de ses produits pour des usages médicaux, pharmaceutiques et industriels.

Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large visant à exploiter le potentiel économique du cannabis tout en encadrant strictement son utilisation. Elle reflète la volonté du Maroc de diversifier son économie et de créer de nouvelles opportunités d’emploi, particulièrement dans les régions traditionnellement productrices de cannabis.