Maghreb: un groupe pétrolier australien annoncé

Le paysage pétrolier algérien s’apprête à accueillir un nouvel acteur majeur. Le groupe australien ROC Oil se positionne pour une entrée remarquée sur le marché algérien des hydrocarbures, grâce à une manœuvre stratégique d’envergure. L’entreprise a annoncé son intention d’acquérir les actions du groupe suédois Tethys Oil, déjà présent en Algérie via un protocole d’accord avec le géant national Sonatrach.

Cette opération, évaluée à 185 millions de dollars, vise l’acquisition de 90% des parts de Tethys Oil. Elle s’inscrit dans une stratégie d’expansion de ROC Oil vers des « régions énergétiques d’importance stratégique ». La finalisation de la transaction est prévue pour le 25 octobre, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires.

Publicité

L’intérêt de ROC Oil pour Tethys Oil s’explique notamment par les actifs prometteurs de ce dernier. Outre sa présence en Algérie, Tethys Oil détient une participation de 30% dans les blocs 3 et 4 en Oman, exploités par CC Energy, ainsi que divers intérêts dans l’exploration pétrolière.

Le protocole d’accord signé en avril dernier entre Sonatrach et Tethys Oil concerne l’exploitation de gisements d’hydrocarbures dans les zones d’El Hadjira II et Haiad II. Ces régions, situées à proximité de grands pôles pétroliers et gaziers algériens, présentent un potentiel considérable. El Hadjira II se trouve à environ 100 km au nord du champ de Hassi Messaoud, tandis qu’El Haiad II est proche des champs pétroliers de Touat, exploités par Eni.

L’arrivée de ROC Oil sur le marché algérien s’inscrit dans un contexte d’attractivité croissante du secteur des hydrocarbures du pays. L’Algérie, riche en ressources naturelles et bénéficiant d’une position géographique stratégique près du marché européen, attire de plus en plus l’attention des investisseurs internationaux.

Les autorités algériennes ont récemment assoupli le cadre législatif pour favoriser l’investissement étranger dans le secteur énergétique. Cette ouverture, combinée aux vastes réserves d’hydrocarbures du pays, positionne l’Algérie comme une destination prisée pour les acteurs majeurs de l’industrie pétrolière et gazière mondiale.