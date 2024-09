Nigéria Vs Bénin : Voici comment Gernot Rohr justifie l’échec des Guépards

Gernot Rohr (DR)

L’équipe nationale du Bénin a été violemment tenu en échec ce samedi 7 septembre par le Nigéria dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. Face aux Super Eagles, les Guépards ont eu du mal à se retrouver au point d’encaisser trois buts. Ce score très peu intéressant a classé le Bénin à la dernière place du groupe D pour le moment. A l’issue de cette rencontre, le sélectionneur Gernot Rohr a livré ses impressions à la presse et a fait une analyse du match livré par son équipe. Il avoue notamment que, c’était le match le plus difficile de la programmation.

« On savait que c’était le match le plus difficile, le premier au Nigeria. Maintenant, il va falloir commencer à faire des points, à partir de mardi. Au moment où nous étions presque à la mi-temps, c’est-à-dire dans le temps additionnel, nous avons encaissé le premier but », indique dans un premier temps, le sélectionneur. « Cela a été pour eux quelque chose qui les a boostés et pour nous quelque chose qui nous a fait mal. Du coup, en deuxième mi-temps, nous avons été obligés de nous découvrir un peu plus. Avec la vitesse de leurs attaquants, Lookman, Chukwueze et aussi Boniface, il y avait des espaces, donc ils en ont profité », a-t-il poursuivi.

Il n’a pas manqué de reconnaitre la très belle performance des joueurs nigérians qui sont de très hauts niveaux. Il estime donc que les deux effectifs ne sont pas comparables en terme de jeu. « Et nous avons malheureusement des joueurs qui ne jouent pas beaucoup dans leurs clubs. Donc, on ne peut pas comparer les deux effectifs. Nous avons réussi à les battre chez nous. Cela leur a donné une motivation supplémentaire pour prendre leur revanche, ce qui est normal », a analysé Gernot Rohr. Il envisage tout de même pour l’équipe béninoise d’occuper la deuxième place à l’issue de la compétition. Notons que si le Bénin rate encore ces éliminatoires, il aurait été ainsi été absent successivement à trois éditions de la Coupe d’Afrique des nations.