Sénégal : de l’électricité dans l’air entre Mané et Aliou Cissé ?

Les tensions entre Sadio Mané et Aliou Cissé semblent atteindre un point critique après une nouvelle prestation décevante de l’équipe nationale du Sénégal. Lors du match contre le Burkina Faso, ce 6 septembre, Mané a laissé transparaître son mécontentement, notamment par un geste visible alors que Cissé tentait de lui donner des consignes. Ce désaccord n’est pas le premier.

Déjà, en juin 2024, après un match nul contre la RDC, l’ancien attaquant de Liverpool avait ouvertement critiqué le système de jeu imposé par Cissé. Cette fois-ci, après un autre nul frustrant, Mané a refusé de parler aux médias, exprimant son agacement par un simple « Je n’ai pas de mots ». Ce silence en dit long sur l’évolution des relations entre le joueur vedette et son sélectionneur.

Alors que les lions de la Teranga traversent une période de résultats en demi-teinte, la tension entre ces deux figures de proue pourrait impacter la cohésion de l’équipe. Mané, véritable leader sur le terrain, semble de plus en plus en désaccord avec la direction tactique proposée par Cissé. Si ce malaise persiste, il risque de fragiliser non seulement l’environnement au sein de l’équipe, mais aussi les ambitions de victoires à l’échelle continentale et internationale.

Les prochains jours seront cruciaux pour voir si un dialogue pourra s’instaurer afin d’apaiser la situation ou si cette crise ouverte entre Mané et Cissé continuera à alimenter la tourmente autour de l’équipe nationale.