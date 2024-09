Sénégal : Diomansy Kamara tacle Édouard Mendy

Edouard Mendy (photo : iconsport)

L’ancienne gloire des Lions de la Teranga, Diomansy Kamara, a récemment pris position de manière ferme et inattendue contre les propos d’Edouard Mendy, portier de l’équipe nationale. Après la victoire du Sénégal face au Burundi lors des éliminatoires de la CAN 2025, Mendy s’était plaint publiquement du manque de contenu médiatique fourni par la Fédération Sénégalaise de Football. Il regrettait l’absence de photos de la rencontre sur ses réseaux sociaux, appelant à une amélioration de la communication autour de l’équipe. Cette sortie, faite sur Instagram, a provoqué une vive réaction de Kamara.

Diomansy Kamara n’a pas critiqué la demande de Mendy en soi, mais a pointé du doigt le moment choisi pour exprimer une telle plainte. Selon lui, cette prise de parole détournait l’attention des problèmes plus pressants auxquels le Sénégal fait face, notamment le tragique bilan des émigrants sénégalais qui continuent de perdre la vie en mer en tentant de rejoindre l’Europe.

L’ancien attaquant, aujourd’hui agent de joueurs, a utilisé sa propre plateforme pour interpeller Mendy, en lui rappelant que des questions plus graves devraient mobiliser l’attention et l’énergie des joueurs. « Certains sont tristes de ne pas avoir leur photo de l’équipe nationale, d’autres sont choqués par les images de nos frères et sœurs mourant dans la mer. On attend que les joueurs prennent position. À quand une campagne de sensibilisation ? Réfléchissons ensemble pour un avenir meilleur« , a écrit Kamara sur Instagram, manifestant ainsi sa tristesse et son indignation.

Dans son message, il a exhorté les footballeurs sénégalais à s’unir pour sensibiliser le public à ce drame humain qui secoue la société sénégalaise. Kamara a plaidé pour une véritable mobilisation des athlètes, appelant à une réflexion collective et à une campagne de sensibilisation nationale pour éviter de nouvelles tragédies en mer. Il a insisté sur l’importance de ne pas se tromper de combat et de rester concentré sur les enjeux sociaux et humanitaires.

Ce rappel aux réalités sociales par Kamara, en réponse aux préoccupations exprimées par Mendy, illustre un débat de fond sur le rôle que les sportifs peuvent et doivent jouer au-delà du terrain. En tant que figures publiques, leurs prises de parole peuvent avoir un impact considérable, et Kamara estime que leurs actions devraient refléter les préoccupations majeures du peuple sénégalais, notamment les drames migratoires qui déchirent le pays.