Tentative de renversement de Talon : Les Béninois, entre interrogation et indifférence

Depuis le 24 septembre 2024, une affaire de tentative de coup d’Etat secoue le Bénin et la majorité présidentielle de Patrice Talon. Seulement, contrairement à ce à quoi on aurait pu s’attendre, des Béninois marquent une certaine indifférence face à cette affaire, qui, est l’une des plus graves sous le régime de la Rupture depuis son installation au sommet de l’Etat en 2016.

Certains Béninois ne croient pas en l’affaire de tentative de coup d’Etat dont les auteurs présumés seraient Olivier Boko, Oswald Homéky et d’autres personnalités qui seront certainement connues les jours à venir avec les interpellations annoncées par le Procureur spécial de la Criet. Pour nombre de Béninois, c’est une affaire politique. Et comme c’est le cas pour beaucoup de sujets politiques, certains Béninois pensent encore que c’est une affaire entre politiciens dans la perspective des élections à venir.

« C’est leur affaire », pense Paul A., un béninois que nous avons rencontré le week-end écoulé. Pour lui, Patrice Talon et son ami de longue date Olivier Boko se seraient entendus pour que l’un présente l’autre comme la victime dans cette affaire en vue de rehausser sa côte pour les élections prochaines. Si ce n’est pas le cas, alors, pense dame Juliette, une revendeuse, il s’agit d’une stratégie pour écarter le principal mis en cause dans cette affaire, de la course à la prochaine présidentielle. Et pour une 3ème catégorie de Béninois, si cette affaire est vraie, alors c’est le reflet de la société béninoise avec sa conception de l’amitié et des relations interpersonnelles. Dans tous les cas, pour certains Béninois, cette affaire est hautement politique.

Comme on a pu le constater, les réactions qui se succèdent sont issues d’hommes ou de regroupements politiques. Pratiquement tous les acteurs condamnent ce qui a failli se passer « le 27 septembre mais déjoué le 24 septembre » selon le Procureur de la Criet. Mais au sein de la population, certains vaquent à leurs occupations comme si de rien n’était. Est-ce le désintérêt de la chose politique qui contribue à une telle réaction de la part d’une partie de la population béninoise ?

De cette affaire comme d’ailleurs de beaucoup d’autres sujets d’ordre politique, on constate qu’une frange du peuple béninois, n’y prête que peu d’attention. Comment en est-on arrivé à ce niveau avec un peuple qui pourtant, s’est levé comme un seul homme pour défendre la patrie lors de l’agression des mercenaires conduits par l’homme dont l’identité sera révélée bien plus tard, Bob Denard. Le patriotisme a-t-il déserté le forum ou alors, la politique a déçu ? En attendant de trouver une réponse exacte à cette interrogation, l’amer constat fait état de ce que tous les Béninois ne sont plus prêts à s’engager pour la nation et à prendre à cœur ses problèmes comme c’était le cas dans un passé pas très lointain.