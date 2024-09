Tunnel Maghreb – Europe : les lignes bougent

Photo : DR

La Société espagnole d’études pour les communications fixes à travers le détroit de Gibraltar (SECEGSA) franchit une étape cruciale dans le projet ambitieux de relier l’Espagne et le Maroc par un tunnel sous-marin. L’organisme s’apprête à lancer une campagne de recherche sismotectonique, marquant ainsi une avancée significative dans les études préliminaires de ce mégaprojet.

Un appel d’offres de 487 872 euros sera bientôt lancé par la SECEGSA pour l’acquisition ou la location de quatre sismomètres de fond océanique (OBS). Ces appareils, développés par la section Géophysique de l’Observatoire royal de l’armée (ROA) espagnole, seront utilisés lors de la campagne Capitan de Navío Manuel Catalán Morollón. Cette étape témoigne de l’importance accordée à la sécurité et à la faisabilité technique du projet.

Le tunnel envisagé, fruit d’une collaboration entre la SECEGSA et son homologue marocaine, la SNED, s’étendrait sur 42 kilomètres. Il relierait Punta Paloma, près de Tarifa en Espagne, à Malabata, située à proximité de Tanger au Maroc. Le projet prévoit la construction de deux tunnels à voie unique de 7,9 mètres de diamètre, complétés par une galerie de service de 6 mètres de diamètre. Des passages transversaux tous les 340 mètres assureraient la connexion entre ces différentes structures.

L’ampleur du projet se reflète dans son coût estimé à 6 milliards d’euros, selon la revue américaine Newsweek. Cet investissement considérable se justifie par les retombées attendues : le tunnel devrait faciliter le transit annuel de 12,8 millions de passagers et de 13 millions de tonnes de marchandises entre les deux rives du détroit.

Au-delà de son impact sur les échanges entre l’Espagne et le Maroc, ce projet revêt une dimension intercontinentale. Il représente un lien physique entre l’Europe et l’Afrique, ouvrant de nouvelles perspectives pour les échanges commerciaux et culturels entre les deux continents.

La réalisation de cette infrastructure colossale nécessite des études approfondies et une planification minutieuse. La campagne de recherche sismotectonique à venir jouera un rôle déterminant dans l’évaluation des risques géologiques et la conception finale du tunnel. Elle illustre l’engagement des parties prenantes à garantir la viabilité et la sécurité de ce projet d’envergure.