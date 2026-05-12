Algérie : le chef d'état-major vante la résilience du pays face à l'instabilité mondiale

Le chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), le Général d’Armée Saïd Chanegriha, a entamé mardi 12 mai, une visite de travail et d’inspection à la 3e Région militaire. Devant les cadres et personnels de la Région, il a dressé un tableau des atouts qui permettent, selon lui, à l’Algérie de résister aux turbulences qui agitent la scène internationale.

La sortie du Général Chanegriha intervient alors que le monde enregistre, selon l’ONU, plus de 130 conflits armés simultanés — un niveau inédit depuis 1945. La guerre en Ukraine se prolonge, Gaza reste un foyer de tension régionale, l’affrontement entre Israël et l’Iran menace d’embraser davantage le Moyen-Orient, et la rivalité sino-américaine militarise l’Asie-Pacifique. Sur le plan économique, le Forum économique mondial classe la confrontation géoéconomique au premier rang des risques mondiaux de l’année dans son Global Risks Report de janvier 2026 : perturbation des chaînes d’approvisionnement, inflation persistante et risques de récession pèsent sur la majorité des États. C’est sur ce fond de dislocation de l’ordre mondial que le Général Chanegriha a ancré son discours.

Trois piliers de résistance

Transmettant son allocution par visioconférence à l’ensemble des personnels de la 3e Région militaire, le chef d’état-major a identifié trois facteurs qui garantissent, selon lui, la stabilité du pays. Le premier facteur est la solidité de l’économie, portée par de grands projets structurants, notamment la ligne ferroviaire qui relie Béchar, Gara Djebilet et Tindouf. Le deuxième repose sur la cohésion sociale et l’unité du front intérieur, que le général attribue à la conscience collective face aux « complots visant à perturber le processus de développement ». Le troisième facteur est la préparation opérationnelle des forces armées, présentée comme « la pierre angulaire de cette résilience ».

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Une posture internationale revendiquée

Le Général Chanegriha a également souligné la fréquence des visites de hauts responsables militaires et politiques étrangers comme signe d’une reconnaissance internationale croissante. Les réalisations accomplies sous la présidence d’Abdelmadjid Tebboune représentent, selon ses termes, « un investissement stratégique dans la résilience globale, garante d’une présence active dans un monde en pleine transformation ».

La visite du Général Chanegriha à la 3e Région militaire, qui couvre le sud-ouest du pays incluant Béchar et Tindouf, se poursuit. Aucun calendrier officiel de fin de mission n’a été communiqué par le ministère de la Défense nationale au moment de la publication.