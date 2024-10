Algérie – Niger : 5 accords importants approuvés

© Pixabay

Un nouveau chapitre s’ouvre dans la coopération énergétique entre l’Algérie et le Niger. Le 2 octobre, les ministres de l’Énergie des deux pays ont signé un procès-verbal marquant une étape significative dans leur collaboration en matière d’hydrocarbures. Ce document, fruit de négociations approfondies, définit cinq axes majeurs de partenariat, promettant de dynamiser le secteur énergétique des deux nations.

Le projet Kafra se positionne comme la pierre angulaire de cet accord. Le Niger a manifesté sa volonté de travailler étroitement avec Sonatrach, la compagnie nationale algérienne, pour relancer rapidement les activités pétrolières dans cette zone. Cette décision témoigne de la confiance mutuelle entre les deux pays et augure d’un avenir prometteur pour l’exploitation des ressources communes.

Le Gazoduc Transsaharien (TSGP) figure également parmi les priorités. Les deux parties ont convenu de poursuivre les réunions de coordination pour approfondir les différents aspects de ce projet ambitieux. L’Algérie a proposé d’accueillir la prochaine rencontre du comité de suivi à Alger, soulignant son engagement dans la concrétisation de cette infrastructure majeure qui implique aussi le Nigeria.

La coopération s’étend au domaine du raffinage et de la pétrochimie. Le Niger, désireux de développer ces secteurs, a sollicité l’expertise algérienne pour la réalisation et l’exploitation d’usines spécialisées. Cette demande s’inscrit dans une vision à long terme du Niger pour renforcer sa capacité de production et de transformation des hydrocarbures.

La formation des cadres nigériens constitue le quatrième axe de l’accord. L’Algérie s’est engagée à partager son savoir-faire dans les domaines de la conversion et de la pétrochimie. Cette initiative vise à préparer une main-d’œuvre qualifiée capable de gérer et d’exploiter efficacement le secteur des granulats et du raffinage au Niger.

Enfin, le développement du contenu local complète les points abordés. Le Niger a exprimé son intérêt pour l’intégration des compétences locales dans l’industrie des hydrocarbures. L’Algérie partagera son expérience en matière de recrutement et d’implication des entreprises locales, contribuant ainsi à l’essor économique et social du secteur au Niger.