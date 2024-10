Bénin : Boko et Homéky déposés en prison

Olivier Boko. © Erick Ahounou/AID

Les nouvelles en provenance de la Cour de répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) ne sont pas en faveur d’Olivier Boko et d’Oswald Homéky. Ces deux personnalités proches de Patrice Talon ont finalement été mises sous mandat de dépôt. Depuis le matin, ils étaient dans les locaux de la Criet dans le cadre de l’affaire dite « Coup d’Etat » dans laquelle ils sont impliqués. Après leur comparution devant le procureur Spécial ils sont passés devant le juge d’instruction, celui des libertés et de la détention.

Quid du Colonel Tévoédjrè ?

Selon nos sources, ils sont poursuivis pour complot contre l’autorité de l’État, corruption d’agent public, blanchiment de capitaux. Ils passeront certainement leur première nuit en détention dans le cadre de cette affaire. Pour l’heure, on n’a pas beaucoup d’informations sur le sort qui est réservé au Colonel Dieudonné Tévoédjrè, Commandant de la garde républicaine. Selon certaines sources, il n’aurait pas été inquiété après son audition et jouit toujours de sa liberté. On retient tout de même que la journée de ce mardi 1er octobre n’aura pas été de tout repos pour les fonctionnaires de la Criet.

Des proches en disgrâce…

Les deux mis en cause sont de très proches collaborateurs de l’actuel patron de la Marina. Oswald Homéky a passé plusieurs années à la tête du ministère des Sports et a décidé de partir après avoir ouvertement exprimé son soutien à la candidature d’Olivier Boko pour la prochaine élection présidentielle de 2026. L’ami intime de Patrice Talon pour sa part, n’a jamais ouvertement exprimé son désir d’être candidat. Plusieurs mouvements ont été créés depuis des années pour susciter sa candidature dans le cadre des prochaines élections présidentielles.