Bénin : La directrice de l’Omc visite la Gdiz

La directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce, Mme Ngozi Okonjo-Iweala, les responsables de la Fifa ainsi que les ministres des pays du C4 et de la Côte d’Ivoire étaient dans les locaux de la Zone Industrielle de Glo-Djigbé (Gdiz) ce lundi 7 octobre 2024. L’objectif était de toucher du doigt ce qui se fait dans cette partie du Bénin dans un contexte où, l’institution en charge de la gestion du football au plan mondial s’apprête à passer des commandes de maillots pour la prochaine Coupe du monde.

La patronne de l’organisme mondial en charge du commerce, accompagnée de la ministre Shadiya Alimatou Assouman a eu la chance de visiter le parc intégré de textile qu’abrite la Gdiz. Ngozi Okonjo-Iweala n’a pas manqué d’adresser au Bénin, ses chaleureuses félicitations pour la qualité exceptionnelle du coton et les capacités de production de vêtements dans la zone industrielle.

La visite qui entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du coton intervient dans un contexte où, le Fédération internationale de football association (Fifa) et l’Organisation mondiale du commerce (Omc) ont scellé, en 2022, un partenariat pour valoriser la filière coton dans les pays producteurs africains, notamment ceux du Coton-4+ (Bénin, Burkina Faso, Mali, Tchad), avec la Côte d’Ivoire comme membre observateur.

Ce partenariat pour le coton a pour ambition d’utiliser la visibilité mondiale du football pour promouvoir les produits issus du coton africain, tout en soutenant les producteurs locaux. Il y a quelques mois, ce projet a été concrétisé par une annonce du patron du football mondial lors de la 13e Conférence ministérielle de l’Omc à Abu Dhabi.

Gianni Infantino, annonçait notamment que des maillots « Made in West Africa » seraient utilisés pour la Coupe du monde 2026 et d’autres programmes Fifa. Peu après, le comité de pilotage du Partenariat pour le coton s’est réuni à Cotonou pour faire le point sur les avancées du projet. La réunion avait rassemblé des représentants de la Fifa, de l’Omc, des ministres des pays du C4+, ainsi que des acteurs internationaux comme Onudi Itc, Better Cotton Initiative.

La visite de la directrice générale de l’Organisation mondiale du Commerce, Mme Ngozi Okonjo-Iweala ainsi que des responsables de la Fifa à la Gdiz vient une fois encore renforcer l’industrie cotonnière du Bénin.