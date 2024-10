Chine, Iran: quand la CIA tente de séduire des informateurs

Le logo de la CIA à son siège. © SAUL LOEB/AFP

Comment travailler avec la CIA, depuis des pays hostiles aux États-Unis, comme la Chine, l’Iran ou encore la Corée du Nord ? Pour aider ses espions, l’agence américaine du renseignement a dévoilé une série d’instructions. Une aide précieuse pour éviter de se faire remarquer et se mettre en danger.

Parmi ces instructions, la CIA explique comment faire pour la joindre directement sur son site internet, que ce soit en public ou via le darknet. Ces données ont été diffusées aussi bien en chinois, qu’en russe et dans d’autres langues encore, pour toucher le plus de monde possible. L’objectif ? Répondre aux intérêts exprimés et surtout, aider les personnes concernées à se sentir en sécurité.

Publicité

La CIA tente d’attirer les informateurs

La CIA l’affirme d’ailleurs, ces efforts ont, dans ce domaine, été couronnés de succès en Russie notamment ou des centaines de messages d’information ont été reçus depuis la mise en place d’un tel accompagnement. Utilisation d’un VPN pour contourner les restrictions, d’un appareil pour éviter aux autorités de remonter jusqu’à soit… La CIA dévoile aussi comment faire pour réellement efface un historique internet.

Problème, tous les pays présentés ou jugés comme étant des pays autoritaires, bloquent l’accès à internet ou en contrôle l’usage pour en faire un outil de surveillance de la population. Dans tous les cas, pour accéder au contenu présenté, il faudra donc disposer de ressources et de connaissances en informatique qui permettent de contourner les surveillances déjà bien en place.

Trop d’informations de dévoilées ?

Un appel à la collaboration qui ne devrait d’être au goût d’aucun des pays concerné. Cela pourrait même avoir l’effet inverse puisque la CIA donne de sérieuses pistes quant à comment entrer en contact avec elle, ce qui, in fine, pourrait permettre aux autorités compétentes de pouvoir mieux comprendre le processus, les outils utilisés et donc, mieux bloquer les tentatives.