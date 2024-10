 Constant Sinzogan sur le Père Aguénounon : “ Il est Prêtre, il est écrivain et il est surtout courageux”

Il y a des gens qui font preuve du courage dont nous manquons tous, il y a des gens qui font preuve de bravoure dont nous sommes tous incapables dans un pays où la pratique de la liberté d’expression devient plus un risque qu’un droit.

D’apparence rondouillette, le visage aussi expressif et sérieux que celui du premier de la classe, l’allure rassurée, le ton retenu, apaisé et monocorde, le Père Éric Aguenounon fait partie de ces gens qui font preuve de courage et de bravoure dans un Bénin où dénoncer les dérives démocratiques devient un risque sérieux.

Il est un ami, un bon ami, il est prêtre et philosophe, encore et surtout un artisan de la démocratie au chevet de laquelle il fourmille d’initiatives intellectuelles pour la sortir de l’ornière dans laquelle l’a maintenue un faux concept de développement qui serait antinomique à sa pleine éclosion.

Au compte de ses initiatives intellectuelles, la publication récemment sous les ordres de sa plume de POUVOUR DU DENI, CHRONIQUE D’UNE DEMOCRATure ASSUMÉE.

Cet ouvrage, que j’ai en commande, je vous le recommande aussi. Le livre dit ce que nous pensons tous et que nous manquons de le dire. Le livre fait le diagnostic de ce que nous constatons tous d’anormal sans en avoir le courage de la dénonciation, alors faisons de cet ouvrage-courage une bréviaire pour le sursaut démocratique.