Drone militaire au Maghreb: un producteur local passe à la vitesse supérieure

Des drones d'Aerodrive Engineering Services. Photo : DR

Aerodrive Engineering Services (AES) marque un tournant dans l’industrie aéronautique marocaine. La société, connue pour avoir développé le premier drone militaire entièrement conçu au Maroc, vient de signer une convention de financement cruciale pour son expansion. Cette signature, qui a eu lieu le 17 octobre à Benguérir lors de la deuxième Journée nationale de l’industrie, implique le ministère de l’Industrie et la CGEM.

Le financement obtenu par AES s’inscrit dans le cadre du Fonds de soutien à l’innovation (FSI). Il vise à propulser le développement des drones marocains conçus par l’entreprise, avec un objectif ambitieux : atteindre une production annuelle de 1000 systèmes aériens sans pilote. Cette injection de capital permettra à AES d’accélérer ses travaux de recherche et développement, mais aussi de mettre en place une ligne de production à grande échelle.

Publicité

L’entreprise ne compte pas s’arrêter au marché national. Après avoir consolidé sa position au Maroc, AES ambitionne de s’étendre à l’international, en ciblant particulièrement le continent africain. Cette stratégie d’expansion témoigne de la confiance de l’entreprise dans la qualité et la compétitivité de ses produits sur la scène mondiale.

Récemment, AES a franchi une étape technique majeure avec le succès du premier vol de son drone militaire Atlas Istar. Conçu et fabriqué intégralement au Maroc, cet appareil renforce considérablement les capacités de surveillance et de collecte de renseignements des forces armées marocaines. Atlas Istar se distingue par sa polyvalence, étant capable d’effectuer des missions de surveillance, de renseignement, d’acquisition de cibles et de reconnaissance en temps réel.

La réussite de ce vol inaugural est le fruit de mois d’essais rigoureux. Elle démontre non seulement l’expertise d’Aerodrive dans la conception de drones de pointe, mais aussi sa capacité à améliorer l’efficacité opérationnelle des forces armées. Le développement d’Atlas Istar représente une avancée significative pour l’industrie de défense marocaine, renforçant l’autonomie technologique et stratégique du pays dans un domaine crucial.

Ce projet illustre la volonté du Maroc de développer une industrie de défense nationale compétitive et innovante. En soutenant des entreprises comme AES, le gouvernement marocain montre son engagement à favoriser l’émergence d’acteurs locaux capables de rivaliser sur la scène internationale dans des secteurs de haute technologie.