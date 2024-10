Fortunes: le fondateur de Tiktok devient l’homme le plus riche de Chine 

Photos de Kon Karampelas - Unsplash

Les réseaux sociaux permettent de générer des fortunes. Aux USA, Elon Musk reste l’un des hommes les plus riches au monde, avec X. Il en va de même pour Mark Zuckerberg, avec son groupe Meta, qui gère Facebook, Instagram ou encore Threads et qui fait lui aussi partie des personnes qui disposent le plus d’argent au monde.

En Chine, c’est le fondateur de TikTok, Zhang Yiming, qui est récemment devenu la personnalité la plus riche du pays. Ce dernier dispose désormais d’une fortune estimée à 50 milliards de dollars. Une prouesse pour lui, qui a vu le chiffre d’affaires de ByteDance, maison mère de TikTok, croître d’environ 30% l’an dernier, malgré une situation globalement tendue, que ce soit au niveau politique ou économique.

Le fondateur de TikTok, multimilliardaire

En outre, ByteDance est dans le collimateur des autorités américaines, ces dernières craignant notamment que le réseau social ne travaille d’un peu trop près avec le parti communiste chinois, en lui fournissant les données personnelles des utilisateurs du réseau. Une véritable bataille juridique a ainsi été engagée entre les différentes parties, pouvant donner lieu à ‘interdiction pure et simple de TikTok aux USA.

Un contexte particulier donc, mais qui n’a pas empêché Zhang Yiming de devenir l’homme le plus riche de Chine. Il a notamment dépassé Zhong Shanshan, magnat de l’eau en bouteille, qui se retrouve en seconde position avec 47.9 milliards de dollars. Ma Huateng, à la tête de Tencent Holdings se trouve, quant à lui, en troisième position de ce classement toujours très attendu.

Baisse du nombre de milliardaires en Chine

Malgré de jolis scores, on observe toutefois une chute notable du nombre de milliardaires en Chine. 142 personnes ont effectivement disparu des tablettes, soit une baisse de quasiment 33% par rapport au pic de 2021. D’ailleurs, il n’y a que 30% des personnes présentes sur la liste des personnalités les plus riches de Chine, qui ont vu leur patrimoine net progresser au cours des 12 derniers mois.