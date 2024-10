« La femme reste une femme »: le Pape François choque

Pape François (PHOTO / REUTERS/ Remo Casilli)

Le pape François, figure emblématique de l’Église catholique, est connu pour ses déclarations qui suscitent souvent des réactions variées au sein de la société. Ses prises de position sur des sujets tels que le mariage, la famille et le rôle des femmes dans l’Église ont fréquemment alimenté les débats publics. Lors de sa récente visite en Belgique, du 26 au 29 septembre, le pontife a une fois de plus exprimé des opinions qui ont provoqué de vives réactions dans le pays, mettant en lumière les tensions entre les enseignements traditionnels de l’Église et les attentes d’une partie de la société belge.

Des propos qui divisent

Au cours de son séjour, le pape François s’est exprimé sur plusieurs sujets sensibles, notamment la place des femmes dans la société et la question de l’avortement. Lors de son passage à l’Université catholique de Louvain, il a déclaré : « La femme reste une femme. C’est moche quand la femme veut faire l’homme. » Cette affirmation a rapidement fait le tour des médias et des réseaux sociaux, suscitant des interprétations divergentes. Certains y ont vu une réaffirmation des valeurs traditionnelles, tandis que d’autres l’ont perçue comme une remise en question des avancées en matière d’égalité des sexes.

Publicité

Les autorités de l’UCL ont choisi de se distancier de ces propos, réaffirmant leur engagement en faveur de l’inclusion et de l’égalité des chances. La rectrice Françoise Smets a souligné l’importance pour l’université de permettre à chacun de s’épanouir, indépendamment de son sexe ou de son orientation sexuelle. Cette réaction illustre la complexité du débat et les différentes interprétations possibles des paroles du pape.

La question de l’avortement au cœur des discussions

Le pontife s’est également exprimé sur la récente dépénalisation partielle de l’interruption volontaire de grossesse en Belgique, la qualifiant de « loi meurtrière ». Cette prise de position, conforme à la doctrine catholique traditionnelle, a néanmoins été perçue comme particulièrement forte dans le contexte belge. Lors de son vol de retour vers le Vatican, le pape a utilisé une analogie controversée en comparant les médecins pratiquant l’avortement à des « tueurs à gages ».

Ces déclarations ont ravivé le débat sur la place de l’Église dans les questions éthiques et sociétales. Elles ont également mis en lumière les divergences entre la position officielle de l’Église catholique et les évolutions législatives récentes en Belgique. Pour de nombreux Belges, ces propos ont soulevé des questions sur la compatibilité entre leur foi catholique et leurs convictions personnelles sur des sujets tels que les droits des femmes et l’autonomie corporelle.

Une réaction inattendue : le mouvement de débaptisation

La visite papale a eu des répercussions inattendues au sein de la communauté catholique belge. Bernard De Vos, ancien Délégué général aux droits de l’enfant, a lancé un appel à la débaptisation, invitant les fidèles en désaccord avec les positions exprimées par le pape à prendre formellement leurs distances avec l’Église. Cette initiative a trouvé un écho significatif : 524 personnes ont adressé une lettre ouverte aux autorités ecclésiastiques belges pour demander leur débaptisation.

Publicité

Ce mouvement, bien que limité en nombre, témoigne des tensions existantes au sein de la communauté catholique belge. Il met en évidence le défi auquel l’Église est confrontée : maintenir ses enseignements traditionnels tout en restant pertinente dans une société en constante évolution. La décision de ces fidèles de se débaptiser symbolise pour certains une rupture profonde, tandis que pour d’autres, elle représente une opportunité de dialogue et de réflexion sur l’avenir de l’Église en Belgique.