Liban: Israël lance un appel aux civils du Sud

Dans un contexte de tensions croissantes entre Israël et le Hezbollah, les autorités israéliennes ont exhorté les civils du sud du Liban à quitter leurs foyers immédiatement. Ce message, relayé samedi par l’armée israélienne, intervient après une intensification des hostilités, marquée par des tirs de missiles en provenance du Hezbollah sur le nord d’Israël. L’armée a clairement indiqué que le retour des habitants dans leurs villages ne pourrait se faire que lorsque la situation sera jugée sûre.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Avichay Adraee, s’adressant au public arabophone via un message en arabe, a averti que tout mouvement vers le sud pourrait mettre des vies en danger. « Pour votre propre protection, ne retournez pas chez vous jusqu’à nouvel ordre », a-t-il déclaré, soulignant les risques encourus par les résidents qui s’approcheraient de la zone de conflit.

Cette injonction s’accompagne d’un avertissement particulier à l’égard des personnels de santé. L’armée israélienne a accusé le Hezbollah d’utiliser des ambulances pour transporter des armes et des combattants, mettant ainsi en danger non seulement les civils, mais aussi ceux qui tenteraient de leur porter assistance. La liste des villages concernés inclut plusieurs localités stratégiques, telles qu’Aita Al-Shaab, Ramiyah et Al-Khiyam, dont les habitants sont priés de se déplacer au nord de la rivière Auli, une frontière naturelle qui devrait garantir leur sécurité.

L’armée israélienne a insisté sur le fait que ces mesures visent à protéger les civils et qu’aucun préjudice ne leur sera intentionnellement infligé. Cependant, les habitants sont avertis de ne pas s’approcher des positions du Hezbollah ou de ses infrastructures, sous peine de mettre leur vie en péril. La situation dans cette région reste extrêmement volatile, et l’armée se réserve le droit de prendre des actions militaires supplémentaires contre les positions du groupe armé libanais.