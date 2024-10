Maghreb : blacklisté en France, ce produit bat des records au Canada

La pâte à tartiner algérienne El Mordjene, autrefois très prisée en France, fait aujourd’hui son chemin sur le marché nord-américain, et plus précisément au Canada. Ce produit, élaboré par l’entreprise algérienne Cebon à Oran, avait été interdit en France pour non-conformité aux normes européennes, mais cela n’a pas freiné son ascension.

Connue pour sa crème aux noisettes grillées, El Mordjene séduit aujourd’hui une large clientèle canadienne, particulièrement au sein de la communauté maghrébine. À Montréal, la demande pour ce produit a tellement explosé que les commerçants ont dû limiter les achats à un pot par personne. Ce succès fulgurant montre à quel point le produit continue de séduire les palais, même au-delà des frontières de l’Europe.

Publicité

Avant son interdiction en France, El Mordjene avait déjà fait de l’ombre à des géants comme Nutella, notamment en offrant une alternative plus accessible, tout en conservant une qualité gustative impressionnante. Aujourd’hui, son arrivée en Amérique du Nord pourrait bien redessiner le paysage des pâtes à tartiner au Canada. Les nombreux points de vente spécialisés et la grande communauté maghrébine ouvrent la voie à un développement prometteur pour cette marque emblématique algérienne.

Le succès d’El Mordjene sur ce nouveau marché reflète également une tendance plus large : celle de l’appréciation croissante des produits authentiques et d’origine étrangère, particulièrement parmi les diasporas. Ces consommateurs recherchent des produits qui leur rappellent leur pays d’origine, tout en s’intégrant dans leur vie quotidienne au Canada. El Mordjene répond parfaitement à ce besoin, et il est probable que son expansion ne fasse que se renforcer dans les années à venir.

En se positionnant sur le marché nord-américain, l’entreprise Cebon démontre sa capacité à s’adapter et à innover, tout en restant fidèle à ses racines. Ce succès témoigne également du potentiel des produits algériens à l’exportation, qui, malgré les obstacles réglementaires en Europe, trouvent leur public ailleurs. Avec des opportunités grandissantes au Canada, El Mordjene semble bien partie pour devenir une référence dans le secteur des pâtes à tartiner en Amérique du Nord.