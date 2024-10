Maghreb – France : les représailles continuent

Photo : Ludovic Marin/AFP

Les relations entre l’Algérie et la France traversent une nouvelle période de turbulences, marquée par des tensions diplomatiques et des déclarations acerbes. Cette situation s’inscrit dans le cadre complexe des liens historiques, économiques et culturels qui unissent les deux pays. L’Algérie, ancienne colonie française de 1830 à 1962, entretient avec la France des relations étroites mais souvent tumultueuses. Ces liens se manifestent à travers une importante communauté algérienne en France, des échanges économiques significatifs, et une histoire partagée qui continue d’influencer les relations bilatérales. Cependant, ces relations semblent s’être récemment détériorées suite à des prises de position de la France sur des questions sensibles pour l’Algérie.

Un contentieux historique et des represailles

La visite d’État du président algérien Abdelmadjid Tebboune en France, initialement prévue pour octobre 2023, a été annulée. Cette décision fait suite à l’annonce par Paris de son soutien au plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental, un territoire disputé. En réaction, Alger a immédiatement rappelé son ambassadeur et réduit sa représentation diplomatique en France.

Publicité

Le poids de l’histoire coloniale reste un sujet de contentieux majeur. Le président Tebboune a récemment évoqué cette période en des termes forts, parlant de « grand remplacement » et de « génocide » pour décrire les actions de la France coloniale. La question mémorielle demeure un point de friction, l’Algérie demandant « la vérité historique » sur cette période.

Les essais nucléaires français menés dans le Sahara algérien entre 1960 et 1966 constituent un autre sujet de discorde. Le président algérien a appelé la France à « nettoyer les sites des essais nucléaires » comme condition préalable à l’amélioration des relations bilatérales. Ces 17 essais ont laissé des séquelles environnementales et sanitaires encore visibles aujourd’hui.

L’accord franco-algérien de 1968, qui accorde un statut particulier aux Algériens en France en matière de circulation, de séjour et d’emploi, est également source de tensions. Bien que l’Assemblée nationale française ait rejeté en décembre 2023 un texte visant à l’abroger, le président Tebboune considère que cet accord est devenu un « étendard » pour les mouvements d’extrême droite en France.

Perspectives d’avenir et enjeux régionaux

La récente prise de position de la France en faveur du plan d’autonomie marocain pour le Sahara occidental a exacerbé les tensions avec l’Algérie. Cette décision a été perçue à Alger comme une remise en cause de la neutralité française sur ce dossier sensible, provoquant une réaction diplomatique forte.

Publicité

Malgré ces tensions, les liens entre l’Algérie et la France restent importants, notamment sur le plan économique et culturel. La diaspora algérienne en France, forte de plusieurs millions de personnes, constitue un pont entre les deux pays.

L’avenir des relations franco-algériennes dépendra de la capacité des deux pays à aborder de manière constructive les questions mémorielles et à trouver un terrain d’entente sur les dossiers régionaux, notamment celui du Sahara occidental. La France devra probablement clarifier sa position sur ce dernier point pour espérer un réchauffement des relations avec Alger. De son côté, l’Algérie pourrait chercher à diversifier ses partenariats internationaux tout en maintenant un dialogue ouvert avec Paris.